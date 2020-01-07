CES 2020: TCL, 5G'li ilk telefonunu sahneye çıkardı

TCL Communication, CES 2020'deki resmi basın toplantısında yeni TCL 10 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Serinin içinde şirketin yılın son aylarında piyasaya süreceği ilk 5G telefonu da yer alıyor. Şirketin ilk 5G telefonu ve 2019'da piyasaya sürülen 5G CPE cihazının bir devamı niteliğinde olan TCL 10 5G'ye Qualcomm'un yeni duyurduğu Snapdragon 765G 5G işlemcisi (SoC) güç verecek. Şirket TCL 10 5G'nin yanı sıra TCL 10 Pro ve TCL 10L'u da tanıttı. Şirketin 2020'deki akıllı telefon portföyünün merkezini oluşturan bu iki cihaz, dünyanın birçok bölgesinde satışa çıkacak. Q2 2020'de ilk olarak Amerika ve Kanada'da piyasaya çıkacak cihazların fiyatı ise 500 dolardan az olacak.



TCL'in tüm yeni TCL akıllı telefonları, şirketin yeni tasarımına sahip olacak. Bu tasarım kapsamında telefonlarda arka dörtlü kameranın yanı sıra daha sürükleyici görüntüleme deneyimi sunan TCL'in kendi ürettiği ekran yer alıyor. Aynı zamanda cihazlarda TCL'nin gelişmiş görüntüleme optimizasyonu ve kamera teknolojisi olan NXTVISION görsel teknolojisi bulunacak. Böylece kullanıcılar farklı renk seçeneği, netlik ve kontrast iyileştirmeleriyle ekranda bulunan içerikleri gerçek gibi görecek ve gelişmiş kamera deneyimine sahip olacak.



TCL 10 Pro, daha zengin multimedya deneyimi için edge AMOLED ekranıyla donatılmış ilk TCL cihazı olacak. TCL Communication'ın bu teknolojiyi üreten kardeş şirketi olan TCL CSOT, TCL televizyonları için ödül kazanmış ekran panelleri de geliştiriyor. LTPS, AMOLED, esnek ekran gibi gelişmiş görüntüleme teknolojileri ve LCD panellerinde dünya liderlerinden biri olan CSOT ile TCL Communication'ın tedarik zincir işbirliği sayesinde uygun maliyetle kullanıcılara ulaştırılan ürünlerde en yeni görüntüleme teknolojileri kullanılıyor.



TCL, TCL 10L, 10 Pro ve 10 5G modellerini ve diğer ürünlerini Mobile World Congress kapsamında 22 Şubat 2020 tarihinde Barselona'da gerçekleştireceği basın toplantısında resmi olarak tanıtacak.



