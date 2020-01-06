CES 2020: Samsung yeni QLED 8K TV'sini görücüye çıkardı

Samsung Electronics, bugün Las Vegas'taki CES 2020'de ekran teknolojisinin geleceğine kısa bir bakış olan yeni nesil QLED 8K serisini tanıttı. Samsung Electronics Amerika’nın Tüketici Elektroniği Bölümü Başkanı Joe Stinziano, “8K çözünürlük sektörümüzü dönüştürme potansiyeline sahip. 75 inçten büyük ekranlar pazardaki en hızlı büyüyen segment ve bu segment 8K çözünürlüğün en önemli olduğu alan.” dedi.

Q950, yüzde 99'a yakın ekran/gövde oranı oluşturmak için ekranın çevresindeki çerçeveyi pratik olarak ortadan kaldırıyor. Bu oran piyasadaki en büyük ekran/gövde oranı olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 - 5 metre mesafeden izlendiğinde tüketiciler, çerçevelerin kaybolduğu bir Infinity Ekran etkisi yaşıyor. Böylelikle TV ve çevresi arasındaki sınırları ortadan kaldıran bir izleme deneyimi ortaya çıkıyor.

Buna ek olarak, Q950’nin tüm ekran boyunca kalınlığı sadece 15 milimetre. Tamamen düz, siyah bir panelle birlikte gelen Q950, bir TV ünitesi üzerine yerleştirildiğinde veya duvara monte edilerek kullanıldığında daha iyi bir izleme deneyimi sunuyor.

Aynı zamanda QLED 8K serisi, sektörde doğal 8K içeriğinin oynatılmasını destekleyen ilklerden de biri. 2020'de, tüketiciler QLED 8K TV'lerde 8K'da çekilen AV1 codec videolarının keyfini çıkarabilecek ve yayınlayabilecek. 2020 8K serisindeki tüm Samsung TV'lerin sevkiyatı bu özellik dâhil olarak yapılacak. Ayrıca Samsung, doğal 8K içerik yayınının önünü açmak için YouTube gibi iş ortaklarıyla çalışıyor.

Q950’nin yeni nesil 8K Quantum İşlemcisi, tek tek piksellerin özelliklerini analiz etmek ve tanımlamak için makine öğrenimini kullanan gelişmiş Yapay Zekâ video ölçekleme yeteneklerine sahip. Daha sonra, içerik kaynağından bağımsız olarak bozulmamış bir 8K görsel oluşturmak için görüntünün farklı öğeleri iyileştiriliyor.

Q950, izleyicilerin hiçbir şekilde dikkatinin dağılmadığından emin olmak için AI'nın (yapay zekâ) gücünden de yararlanıyor. Geleneksel TV sensörleri ekran parlaklığını yalnızca odadaki ortam ışığına göre ayarlarken Uyarlanabilir Görüntü ışığın belirli bir sahne içindeki dağılımını dikkate alarak aydınlık ortamlarda net bir görüntü sağlarken kontrastı da koruyor.

İçerik yayını yapan tüketiciler için bir diğer yaygın sorun da internet bağlantılarının hızıdır. AI ScaleNet, mevcut ağ bant genişliğini optimize ederek kesintisiz yayın bağlantısı sağlıyor. İçerik sağlayıcısından çıkan görüntü sıkıştırılıyor ve TV’ye ulaştığında yeninden eski boyutuna geri getiriliyor. Böylelikle tüketicilerin içeriklerini yayınlamak için ihtiyaç duydukları bant genişliğinin yarısı verimli bir şekilde kullanılmış oluyor. Samsung Electronics, Amazon ile Prime Video içerisindeki standart videolardan 4K videolara, AI ScaleNet'i kullanarak bu özellik üzerinde çalışmaya devam ediyor.



Sürükleyici bir yayın deneyimi söz konusu olduğunda ses görüntü kadar önemli olduğundan, Q950 piyasadaki en iyi TV seslerinden bazılarını sunuyor. Ekranın her tarafında hoparlörler ve arkada derin bas hoparlörleri (subwoofer) bulunuyor. Sesin hareketini ekrandaki nesnelerin hareketiyle eşleştirmek için yapay zekâ tabanlı yazılım kullanan Object Tracking Sound+ ile birleştirildiğinde, Q950 net ve keskin 5.1 kanal surround ses sağlayabiliyor.

Q950, bir blender veya elektrikli süpürge gibi yaygın seslere karşı, diyalog ses seviyesini de ayarlayabiliyor. Aktif Ses Amplifikatörü (AVA), bu sesleri tespit ederek ve ses netliğini otomatik olarak artırarak, TV izlerken bu seslerin dikkatlerini dağıtabildiğini söyleyen ABD tüketicilerinin %40'ına yardımcı oluyor.

2020'de Samsung'un yapay zekâ asistanı Bixby daha da akıllı hale geliyor. Tüketiciler televizyonlarını bir odanın atmosferini değiştirmek için kullanabilir. Örneğin, Bixby'ye sakin bir atmosfer yaratması söylendiğinde, TV ekranda huzur veren bir fon gösterecek. Ayrıca Samsung, tüketicilere seçenek sunmak için de Amazon Alexa ve Google Asistan'ı Samsung’un 2020 QLED 8K serisine entegre ederek birden fazla sesli asistan opsiyonu sunacak. Artık kullanıcılar, genişletilmiş akıllı ev ve TV kontrol özellikleriyle sevdikleri içeriğe daha kolay erişebilecek.

Q950'de, tüketicilerin izlediği içerik türünü ve kullandıkları hizmet ve TV kanallarını analiz etmek için yapay zekâ tabanlı algoritmalar kullanan yeni ve geliştirilmiş bir Evrensel Rehber bulunuyor ve böylelikle özel alışkanlıklarına ve zevklerine göre özelleştirilmiş öneriler sunuluyor.

Her beş kişiden dördü yeterince düzenli egzersiz yapmadığı için Samsung, tüketicilerin yoğun programlarına uyacak şekilde tasarlanmış bir fitness ve sağlıklı yaşam çözümü geliştirdi. Q950, TV'de Samsung Health'in piyasaya sürülmesi yoluyla evde fitness ve mindfulness için bir merkez görevi görebiliyor. Q950'deki Samsung Health sayesinde, tüketiciler faaliyetlerini görebilecek, ilerlemelerini izleyebilecek ve ailecek ortak fitness hedeflerini takip edebilecek. Ayrıca Calm, FitPlan, Jillian Michaels, Echelon, Obe Fitness ve Barre gibi birçok önde gelen ortakların ücretsiz ve özel içeriklerine de erişebilecekler.