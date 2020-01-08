CES 2020: Razer, yeni oyun makinelerini ortaya çıkardı

Razer'ın CES standında (# 21000) ziyaretçiler, NVIDIA'nın GeForce NOW bulut oyununun önizlemesini de içeren yeni bir bulut oyun deneyim bölgesinin keyfini çıkartabilir, yeni modüler, ultra kompakt oyun masaüstünü de içeren Razer'ın oyun sistemlerini tanıyabilir ve Razer eRacing Simulator'da üç turlu bir yarışmaya katılabilirler.

YÜKSEK PERFORMANSLI BULUT OYUNU İÇİN YOL YAPIYORUZ

Razer, oyuncuları bulut ve mobil oyunların geleceğine hazır hale getirmeyi amaçlıyor. Yüksek performanslı giriş aygıtları ve altyapı çözümleri için bir ekosistem oluşturmak amacıyla şirket, iOS ve Android telefonlar için evrensel bir bulut oyun uyumlu kontrol cihazı olan Razer Kishi ile ilk oyun odaklı 5G yönlendiricisi olan Razer Sila 5G Home Router'ını tanıttı.

Razer Kishi evrensel mobil oyun kontrolü, Android veya iOS cihazlarda düşük gecikmeli oyun oynamayı destekliyor. Esas olarak Razer Phone 2 sahiplerini hedefleyerek hazırlanan Razer Junglecat'ın kompakt ergonomik formunu temel alan Razer'in yeni Kishi bulut uyumlu kontrolör cihazı, çoğu akıllı telefonla uyumluluk için Gamevice ile ortaklaşa oluşturulmuş evrensel bir uyum ile telefonun her iki tarafında tıklanabilir analog kontroller ve kontrol çubukları sağlıyor.



Ultra düşük gecikmeli yerel ve bulut oyun kontrolü artık gizli bir USB-C veya Apple Lightning noktasından bağlantı sağlıyor ve Kishi'deki doğrudan geçiş bağlantı noktaları oyun oynarken cihaz şarjına izin veriyor. Android için Kishi, hem yerel oyunlar hem de bulut hizmetleri dahil olmak üzere mobil kontrolörlerle uyumlu çoğu Android veya iOS oyunu için destek sunuyor.

Razer Kishi mobil kontrol cihazı (Android veya iOS için) 2020'nin başlarında satışa sunulacak.

Razer’ın Sila 5G Home Router konsepti, oyuncuların Razer tescilli FasTrack motorunu içeren sabit ve mobil oyun sırasında ultra düşük gecikme süresi sunacak şekilde tasarlanmış yüksek hızlı bir ağ cihazıdır. Dahili şarj edilebilir pil, gittiğiniz her yerde anında, gecikmesiz turnuvalar için mobil 5G erişim noktası olarak da kullanılabilir.

Razer’ın FasTrack motoru, yüksek hızlı oyun veya yayınlar için kullanılan uygulama ve cihazlara bant genişliği önceliği veren akıllı, sürekli uyarlanabilir bir QoS (quality of service- hizmet kalitesi) özelliktir. Eşsiz Oyun Modu, kesintisiz çevrimiçi oyunlara izin veriyor.

Razer Sila 5G Home Router, kullanıcıların Xbox veya masaüstü PC gibi istemci donanımları arasında öncelik tanımasına olanak tanıyarak bulut oyun hizmetlerini optimize etmek için tasarlanmış. Ek olarak, manuel bir gösterge, bu öncelik her değiştiğinde kullanıcıları her zaman bilgi sahibi olmaları için haberdar ediyor.

Yönlendirici, tek tek uygulamalara veya oyunlara öncelik verme veya alternatif olarak bu uygulamaların kategorilerine öncelik verme seçeneği ile mevcut Android veya iOS uygulamaları sayesinde kolayca kontrol edilebilir. Eşlik eden uygulama, kullanıcıların konuk ağlarının hızlı ve kolay kontrolünü, güvenlik protokollerini ayarlamasını veya cihaz önceliklerini ayarlamasını sağlar.



Intel ile ortak olarak Razer, yeni ultra kompakt Razer Tomahawk N1 kasasını kullanan ilk gerçek modüler masaüstü oyun sistemi Razer Tomahawk Oyun Masaüstü'nü de tanıttı.

Intel NUC 9 Extreme Compute Element için mükemmel uyum sağlayan Razer Tomahawk N1, Razer'ın minimalist tasarım dilini bir masaüstü oluşturmak için oyun kasasına aktaran gelişmiş modüler düzene sahip şık, kompakt bir kasadır. Razer Tomahawk N1 tam boyutlu bir masaüstünün gereksiz bölümlerini atarak yüksek saat hızlarına ve kare hızlarına ulaşabilen kasa olma özelliğini taşıyor.

Razer Tomahawk N1'in tamamen alüminyum gövdesi, her iki taraftan da dayanıklı cam ile çevrili ve soğutma performansını korumak için üstte açık havalandırma tasarımı ile tüm ihtişamıyla dikey olarak monte edilmiş GPU'yu ortaya çıkartır. Arka kısımda, alet gerektirmeden dahili bileşenlere hızlı erişim sağlayan, minimum çaba ile açılan kilitli ve kızaklı bir kızak mekanizma bulunuyor.



Razer Tomahawk Gaming Desktop içinde Intel Core-i9 işlemci, 64 GB DDR4 RAM ve NVIDIA GeForce RTX 2080 grafik kartı bulunmaktadır. NUC kartındaki RAM ve SSD modülleriyle birlikte NUC'nin kendisi, GPU ve fanlar da oyuncuların, yayıncıların ve içerik oluşturucuların ihtiyaçlarına göre yükseltilip değiştirilebilir.

Razer Tomahawk Gaming Desktop, 2020'nin ilk yarısında satışa sunulacak. Tomahawk N1 kasası, kendi kompakt ama güçlü oyun bilgisayarlarını kurmak isteyen donanım meraklı PC meraklıları için ayrı bir ürün olarak da satılacak.

Yeni nesil oyunlarda artan işlemci ihtiyacına ve sürekli talep gören bir kullanıcı tabanına sahip olan Razer, yeni nesil Razer Blade oyun dizüstü bilgisayarlarını da bu yıl piyasaya sürecek. Beklentileri karşılamak için en son 10. nesil Intel Core H-Serisi işlemcilere sahip olan bu cihazlar, 300Hz'e kadar yenileme hızı panelleri, güçlü grafik işlemcileri ve oyunlarda önde kalmak için optimize edilmiş tasarım içerecek.

Razer Eracing Simulator konsepti için, Razer bugüne kadar ki en sürükleyici yarış deneyimini sunmak adına yarış simülasyonlarının önde gelen şirketleri ile bir araya gelerek rekabetçi eRacing dünyasının geleceğine bir önizleme sunuyor. Project CARS Pro'yu çalıştıran bu konsept model, Vesaro, Simpit, Fanatec ve Synthesis VR teknolojisi ile 202 derecelik bir projeksiyon sistemi, hidrolik yarış platformu, tam manuel kontroller ve vites düğmeli direksiyon ile sürükleyici bir eRacing deneyimi sunuyor.



Simülatör şasisi, birçok simülasyon senaryosuna izin veren gelişmiş bir modüler yükseltme sistemi etrafında tasarlanmış ultra güçlü el yapımı bir merkez çekirdek ile üretilmiştir. Merkez çekirdek, iki çalıştırıcı tarafından desteklenen bir hareket platformuna ve arazi yüzeylerini, G-kuvvetini ve sesleri tamamen sürükleyici bir deneyim için harekete geçiren bir oyun kontrol kutusu üzerinde oturuyor. Simpit tarafından sağlanan gerçek surround görseller ise, canlı renkler ve derin siyahlarla 202 derecelik görüş alanına sahip 128 inçlik özel bir siyah projeksiyon yüzeyine ışınlanan iki Full-HD projektörden geliyor.

Fanatec'in sürücü kontrolleri, yumuşak deri, vites değiştirme için kullanılan manyetik yan tuşlar ve hassas sürücü yardımcısı için ayarlanabilir düğmelerle kaplanmış, aşağıda üç pedallı bir sistemle eşleştirilmiş eloksallı alüminyum ve karbon fiber direksiyon simidine sahip. Yarış takımı, aracınız seri bir şekilde hızlanırken veya dar köşeleri dönerken gerçek dünyada ortaya çıkan G kuvvetini, direksiyona basınç uygulayarak oyuncuların da hissetmesini sağlıyor.