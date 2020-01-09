MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriCES 2020: Intel'den ekranı katlanabilen tablet
GeriTeknoloji CES 2020: Intel'den ekranı katlanabilen tablet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 09.01.2020 - 10:00,Son Güncelleme:/

CES 2020: Intel'den ekranı katlanabilen tablet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CES 2020: Intel'den ekranı katlanabilen tablet

Daha çok ürettiği işlemcilerle tanıdığımız dünyanın önde gelen teknoloji markalarından Intel, bu kez ekranı katlanabilen 17 inç'lik bir tabletle karşımıza çıktı. ABD'nin Las Vegas şehrinde devam eden CES 2020 teknoloji fuarında görücüye çıkan Horseshoe Bend, OLED bir ekran kullanıyor.

Intel, ekranı katlanabilen yeni bir tablet tanıttı. Horseshoe Band ismini taşıyan özel tablet, OLED ekran teknolojisini kullanıyor. Büyük ekranı sayesinde Horseshoe Bend, katlanılıp masa üzerinde kullanıldığında geleneksel dizüstü bilgisayar boyutuna çok daha yakın hissettiriyor. Tableti bir kablosuz klavye ile eşleştirildiğinde tam ekran boyutunu kullanabilmenize olanak sağlayan tasarımı da oldukça dikkat çekici.

Intel'in donanım özelliklerini paylaşmadığını da belirtmek gerekiyor. Şirket, daha çok ürünün tasarımını ön plana çıkarmak istemiş gibi görünüyor. 

CES 2020: Intelden ekranı katlanabilen tablet

Peki bu ürünü satışta görecek miyiz? Şimdilik bu sorunun yanıtına çok uzağız. Ancak Intel şu anda sadece daha büyük katlanabilir cihazların mümkün olduğunu gösteriyor ve elbette işlevsel olabileceğini ve hatta kullanıcılar tarafından istenildiğini göstermek amacıyla bu prototipi sergiliyor.

Nintendo Switch Lite incelemesiDünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Nintendo'nun yeni oyun konsolu Nintendo Switch Lite'ı inceledik. Oyun deneyimi bakın nasıl?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle