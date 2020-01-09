CES 2020: Intel'den ekranı katlanabilen tablet

Intel, ekranı katlanabilen yeni bir tablet tanıttı. Horseshoe Band ismini taşıyan özel tablet, OLED ekran teknolojisini kullanıyor. Büyük ekranı sayesinde Horseshoe Bend, katlanılıp masa üzerinde kullanıldığında geleneksel dizüstü bilgisayar boyutuna çok daha yakın hissettiriyor. Tableti bir kablosuz klavye ile eşleştirildiğinde tam ekran boyutunu kullanabilmenize olanak sağlayan tasarımı da oldukça dikkat çekici.



Intel'in donanım özelliklerini paylaşmadığını da belirtmek gerekiyor. Şirket, daha çok ürünün tasarımını ön plana çıkarmak istemiş gibi görünüyor.





Peki bu ürünü satışta görecek miyiz? Şimdilik bu sorunun yanıtına çok uzağız. Ancak Intel şu anda sadece daha büyük katlanabilir cihazların mümkün olduğunu gösteriyor ve elbette işlevsel olabileceğini ve hatta kullanıcılar tarafından istenildiğini göstermek amacıyla bu prototipi sergiliyor.