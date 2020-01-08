CES 2020: Intel, yeni 'akıllı' teknolojisini hayata geçiriyor

Sürüş, Mobileye’ın yapay zeka, bilgisayar görüşü, RSS’nin düzenleyici bilim modeli ve bağımsız algılama sistemleri aracılığıyla sunulan gerçek yedekliliğin bir kombinasyonu ile daha güvenli mobilite sunmaya yönelik yaklaşımını ortaya koydu. Swan ayrıca Intel’in Amerikan Kızılhaç’ı ile afetlere hazırlık konusunda Kayıp Haritalar projesinde birlikte çalıştıklarını vurguladı. Intel, 2. Nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir işlemciler üzerinde entegre Yapay Zeka hızlandırma özelliğini kullanarak Amerikan Kızılhaç’ına ve Kayıp Haritalar projesine dünyanın uzak bölgeleri için bir afet olması durumunda acil durum müdahale ekiplerine yardımcı olma amacıyla köprü ve yolları da gösteren yüksek doğrulukta haritalar oluşturma konusunda yardımcı oluyor.



Swan konuşmasında, “Intel olarak, arzumuz müşterilerimizin Yapay Zeka, 5G ve akıllı EDGE gibi teknolojilerden maksimum düzeyde faydalanmasına yardımcı olmak ve bu şekilde onlarla birlikte yaşamı zenginleştirmek ve dünyayı gelecek yıllar için şekillendirmektir. Bugün vurguladığımız gibi, bilgi-işlemin her yönünü akıllı özelliklerle donatma çalışmalarımızın benzersiz düzeyde olumlu etkisi olabilir.” dedi.



Kod adı “Tiger Lake” olan en yeni Intel Core mobil işlemcilere ilk bakış: Tiger Lake, önemli olan her alanda ve deneyimde çığır açan yeniliklerle Intel’in mobil bilgi işlemle ilgili cesur ve insan odaklı vizyonunu hayata geçirmek üzere tasarlandı. CPU, Yapay Zeka hızlandırıcılar ve yeni Intel Xe grafik mimarisine dayalı ayrık-seviye entegre grafiklerde iyileştirmelerle, Tiger Lake, performansta çift haneli kazanımlar, Yapay Zeka performansında çok büyük artış, grafik performansında büyük gelişme ve yeni, entegre Thunderbolt 4 ile de USB3’in iş/zaman oranından 4 kat fazla iş/zaman oranı sunacak.





Intel’in “Project Athena” inovasyon programında ilk Project Athena onaylı Chromebook’lar da dahil olmak üzere önemli gelişmeler var: Project Athena onaylı tasarımlar, sistem düzeylerinde olağanüstü yenilikler ve pil ömrü, tutarlı yanıt verme özelliği, anında uyanma, uygulama uyumluluğu ve daha fazlasını sunmak için ayarlandı; test edildi ve tasdik edildi. Intel bugüne dek 25 tane Project Athena tasarımını onayladı ve Intel’in Bilgi İşlem Grubu Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Gregory Bryant da şimdiden Project Athena onaylı ilk iki Chromebook modeli olan ASUS Chromebook Flip (C436) ve Samsung Galaxy Chromebook’u Google’la kapsamı genişletilmiş iş ortaklığının bir meyvesi olarak pazara sunduklarını duyurdu. Intel, bu sene Windows ve Chrome üzerine kurulu yaklaşık 50 tasarımın daha onaylanacağını ve çift ekranlı PC’ler için hedef şartnamesi sunacağını öngörüyor.



Çift ekranlı ve devrim yaratan katlanabilir tasarımlarda form faktöründe inovasyonlar: Intel, orijinal malzeme üreticileri ile işbirliği kapsamında ortak mühendislik çalışmaları çerçevesinde Intel Core işlemcilere dayalı kategori tanımlayıcı cihazların pazara sunulmasına yardımcı oluyor. Bu cihazlar arasında sene ortasında satışa sunulması beklenen Intel’in Hibrit Teknolojisini (kod adı: “Lakefield) kullanan Intel Core işlemcili Lenovo ThinkPad X1 Fold ve Dell Concept Duet gibi yeni çift ekranlı ve katlanabilir tasarımlar da yer alıyor. Bryant ayrıca Intel’in en yeni konsept cihazı olan katlanabilir OLED ekranlı kod adı “Horseshoe Bend” olan form faktörünü de gösterdi. Intel’in yakın zamanda piyasaya sunulacak olan Tiger Lake mobil işlemcileriyle çalışan bu tasarım, katlanabilir dokunmatik ekranlı, açıldığında 17 inç boyunda olabilen 12 inç ekranlı dizüstü bilgisayarla benzer bir ebada sahip.



İşletmelerde İstihbarata Dayalı Dönüşüm



Veri merkezleri dünyanın dört bir yanında işletmelere istihbarat sağlayan bir güç ve Intel Xeon Scalable işlemciler de bu veri merkezlerinin temelini oluşturmaya devam ediyor. Intel’in Başkan Yardımcısı Navin Shenoy, 2020 senesinin ilk yarısında pazara sunulacak olan 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilerin yerleşik Yapay Zeka eğitimini hızlandırmak için yeni Intel® DL Boost eklentilerini içereceğini ve bu şekilde bir önceki nesil işlemcilere oranla eğitim performansında yüzde 60’a kadar artış sağlanacağını duyurdu.



Netflix yayın hizmetlerini hızlandırıyor ve optimize ediyor: Netflix en son çıkan video sıkıştırma teknolojisi olan AV1’den faydalanarak içerik yayın hizmetlerini geliştiriyor ve içerikleri tüm dünyaya bir önceki sıkıştırma teknolojisinden (AVC) yüzde 60 daha fazla verimlilikle sunuyor.



3D Atlet Takip Teknolojisi ile Tokyo 2020’de Atletler ve İzleyiciler için Gelişmiş Deneyim: Türünün ilk örneği olan 3D Atlet Takip Teknolojisi (3DAT), izleme deneyimini neredeyse gerçek zamanlı veriler ve görsellemelerle geliştiriyor. 3DAT, yüksek düzeyde mobil özellikli kameralar kullanarak atletlerin hareketlerini izliyor ve daha sonra Intel Xeon Scalable işlemcilerle çalışan Intel DL Boost’la optimize edilmiş algoritmaları kullanarak atletlerin hareketlerinin biyomekaniğini analiz ediyor. Shenoy, bu teknolojinin Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda 100 metre ve diğer kısa mesafe koşu yarışlarının ekranlarda yeniden oynatımının kalitesini artıracağını duyurdu.



Geniş ölçekli, hacimsel video yayını: Intel ve spor sektörü, spor etkinliklerinin izlenme deneyimini hacimsel video ile dönüştürüyor ve spor etkinliklerinin izlenmesindeki sınırları kaldırmada önemli bir ilerleme kaydediyor. Intel ve NFL hacimsel video yayınının gücünü 15. haftada oynanan Cleveland Browns ile Arizona Cardinals maçını yayınlayarak gösterdi.