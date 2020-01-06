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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 06.01.2020 - 08:36,Son Güncelleme:/

CES 2020: Escobar'ın kardeşine ait telefona yasak geldi

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CES 2020: Escobar'ın kardeşine ait telefona yasak geldi

Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar'ın ürettiği 'Escobar Fold 1' adlı katlanabilir telefon bir süredir gündemi meşgul ediyor. Las Vegas'ta başlayan dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından CES 2020'de ziyaretçilerin karşısına çıkması beklenen telefona yasak kararı çıktı.

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar tarafından ortaya çıkarılan ekranı katlanabilen telefon dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Escobar Fold 1 adını taşıyan telefonu daha geniş kitlelerin görmesini isteyen Escobar ise Las Vegas'ta başlayan CES 2020 teknoloji fuarında görücüye çıkarmak istedi. Ancak Escobar'ın bu isteği geri çevrildi; Escobar Fold 1'in sergilenmesine izin verilmedi. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Escobar Inc. CEO'su Olof Gustafsson, telefon pazarına sunacakları bu yeni modelin ses getireceğine inandıklarını ve rakiplerinin korku içinde olduğunu söyledi. Konuşmasında özellikle Samsung'u hedef alan Gustafsson, 'Güçlerini bizi susturmak için kullanıyorlar, ancak başaramayacaklar' ifadesini kullandı. 

CES 2020: Escobarın kardeşine ait telefona yasak geldi

Samsung'tan ise bu suçlamalara karşın herhangi bir açıklamaya yapılmadı. Ekranı katlanabilen yapısıyla dikkat çeken Escobar Fold 1'in 350 dolarlık fiyatı da oldukça şaşırtıcı ve rakip ürünlerden hayli düşük görünüyor. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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