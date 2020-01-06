CES 2020: Escobar'ın kardeşine ait telefona yasak geldi

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar tarafından ortaya çıkarılan ekranı katlanabilen telefon dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Escobar Fold 1 adını taşıyan telefonu daha geniş kitlelerin görmesini isteyen Escobar ise Las Vegas'ta başlayan CES 2020 teknoloji fuarında görücüye çıkarmak istedi. Ancak Escobar'ın bu isteği geri çevrildi; Escobar Fold 1'in sergilenmesine izin verilmedi.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Escobar Inc. CEO'su Olof Gustafsson, telefon pazarına sunacakları bu yeni modelin ses getireceğine inandıklarını ve rakiplerinin korku içinde olduğunu söyledi. Konuşmasında özellikle Samsung'u hedef alan Gustafsson, 'Güçlerini bizi susturmak için kullanıyorlar, ancak başaramayacaklar' ifadesini kullandı.





Samsung'tan ise bu suçlamalara karşın herhangi bir açıklamaya yapılmadı. Ekranı katlanabilen yapısıyla dikkat çeken Escobar Fold 1'in 350 dolarlık fiyatı da oldukça şaşırtıcı ve rakip ürünlerden hayli düşük görünüyor.



