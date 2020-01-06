CES 2020: BMW'nin yeni otomobilleri görücüye çıkıyor

Geçtiğimiz 7 yıl boyunca elektrikli mobilite alanında sürdürülebilirlik ve akıllı bağlantı özellikleriyle dikkat çeken BMW i3, Premium kompakt segmentte dünyanın en çok satan elektrikli otomobili olmuştu. Sürücü koltuğu ve gösterge paneli hariç tam bir dönüşüm geçiren standart BMW i3, geniş bir iç mekana sahip. Bunun için arka mekanda geniş bir koltuk, ayak dayama platformu, tavandan aşağıya uzanan elektronik ekran ve kişisel ses bölgesi gibi pek çok değişime sahne olan BMW i3 Urban Suite, daha rahat bir ulaşım olanağı sunmayı sağlayacak.



BMW Group’un sürüdürülebilir mobilite taahhüdünü bir adım daha ileri taşıyan BMW i3 Urban Suite bütüncül bir yaklaşımla malzeme ve üretim süreçlerinin belirlenmesinde gösterilen hassasiyetten ve güç aktarım organlarının yerel sıfır emisyon üretmesine kadar tüm aşamalarda kaynakların sorumlu kullanımını destekliyor.



BMW i3 Urban Suite’de kullanılan tüm kumaş ve paspas yüzeyler tekrar tekrar geri dönüştürülebilen malzemeden üretiliyor.