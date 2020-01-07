CES 2020: Asus'tan yeni oyuncu kulaklığı ve mouse'u

Yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisine sahip olan ve 2,4 GHz bağlantıyla oyunlarda mümkün olan hızlı işitsel geri bildirimi sunan ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık, saatler boyunca üst düzey oyun oynamaya imkan tanıyor. PC oyuncularının ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen ve her iki elle de kullanılabilen ROG Pugio II kablosuz mouse’un ayarlanabilir yan düğmeleri, özelleştirilebilen sembolü, RGB aydınlatması ve ana düğme anahtarları ile kullanıcılar oyunları kendi istedikleri gibi oynayabiliyor.

ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık kullanıcıların uzun süre rekabetçi düzeyde oyun oynayabilmesi için tasarlandı. USB-C üzerinden şarj edildiğinde 25 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, oyunlarda mümkün olan en hızlı işitsel geri bildirimi sağlamak için düşük gecikme süreli 2,4 GHz bağlantıdan yararlanıyor. Strix Go 2.4, USB-C uyumlu L biçiminde bir bağlantı aygıtıyla birlikte geliyor. Bu aygıt sayesinde kulaklığı USB-C girişine sahip bilgisayarlara, oyun konsollarına ve telefonlara bağlamak mümkün oluyor. Ayrıca yine birlikte verilen USB 2.0 ve 3,5 mm adaptörler de Strix Go 2.4’ü neredeyse tüm oyun cihazlarıyla uyumlu hale getiriyor. Katlanarak daha da kolay taşınabilir duruma gelen ROG Strix Go 2.4 çantalara kolaylıkla sığabiliyor.

Hava geçirmez bölüm içindeki 40 mm ASUS Essence sürücüleri ROG Strix Go 2.4’ün etkileyici, net ve bozulma yaşanmayan, yüksek kaliteli sesler oluşturmasını sağlıyor. Kulaklıklar hem rahatlık hem de düzgün ses izolasyonu için hava geçirmez yalıtım parçalarına sahip. Strix Go 2.4, 3,5 mm ses jakı üzerinden bağlandığında 10 Hz ile 40 kHz arasında uzanan frekans tepkisiyle yüksek kaliteli sesler sunuyor.



Strix Go 2.4’ün üzerindeki çıkarılabilir, çift yönlü boom mikrofon yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisinden yararlanıyor. Çok çeşitli ortam seslerinden oluşan dev bir veri tabanıyla eğitilen bu yapay zeka sayesinde Strix Go 2.4 çevresel gürültüleri tespit edip önlüyor. Kulak bölümünde gizli olan ikinci bir mikrofon da yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisi yardımıyla çevresel gürültüleri filtreden geçiriyor.

Strix Go 2.4’ün sol tarafından donanım tabanlı tüm özelliklere erişilebiliyor. Ses düzeyi çarkına basarak mikrofonu açıp kapatmak mümkün. Ayrıca mikrofonun durumu sesli bildirimle de öğrenilebiliyor. Anahtarın alt kısımda yer alan üç işlevli düğmeyle medya oynatma ayarları yapılabiliyor, iki konumlu anahtarla da kablosuz veya kablolu bağlantıyı tercih edilebiliyor. Armoury II yazılımı Strix Go 2.4’e daha da fazla işlev katıyor. Sanal çevresel ses modunun da dahil olduğu önceden ayarlanmış profiller kulaklığın frekans tepkisini etkiliyor. 10 bant frekans düzenleyici ile 32 Hz ile 16 kHz arasında ayrıntılı ayar yapabilmek mümkün. Çevresel efektler, bas artırma özelliği ve mikrofon filtreleri de Armoury II’den ayarlanabiliyor.

ROG Pugio II: Mekândan bağımsız oyuncular için kablosuz mouse

Yeni ROG Pugio II çok sayıda kullanışlı özellikle donatılan ve her iki elle de kullanılabilen bir kablosuz mouse. Saniyede 400 inçe kadar hareket hızlarında bile odağını kaybetmeyen 16.000 DPI sensöre, benzersiz DPI On-The-Scroll özelliği sayesinde kolaylıkla ince ayar yapmak da mümkün. Özel bir dizi özellik ile sensörün potansiyel performansından zahmetsizce yararlanılabiliyor. ROG Pugio II, kablosuz bağlantı seçenekleri, ayarlanabilir yan düğmeler, kişiselleştirilebilen semboller, anahtar yuvaları ve RGB ışık bölgeleri gibi birçok özellikle donatıldı.

Pugio II farklı oyun tarzları için hem kablosuz hem de kablolu bağlantı olanağı sunuyor. 1000 Hz sorgu oranıyla profesyonel yarışmalardaki tepki hızlarından faydalanmak için ROG Pugio II, 2,4 GHz RF bağlantı aygıtıyla birlikte kullanabiliyor ya da Bluetooth moduna geçip aygıta ihtiyaç duymadan oyun oynanılabiliyor. Pugio II’de bulunan Smart Hop kablosuz teknolojisi 2,4 GHz bandını çevreleyen trafiği ve parazitleri gerçek zamanlı olarak belirleyip bunlardan kaçınıyor. Böylece her yerde güçlü ve kesintisiz bağlantı sağlıyor. Pugio II ayrıca iki metre uzunluğunda hafif ve esnek bir kabloya sahip. Kullanıcılar kablolu bağlantıdan yararlanmak veya mouse’un pillerini şarj etmek istediğinde bu kabloyu kullanabiliyor. Pugio II, USB üzerinden bağlanan bu kablo ile iki saatten az bir sürede tamamen şarj oluyor. Pugio II 2,4 GHz üzerinden bağlandığında 69 saate, Bluetooth LE üzerinden bağlandığında ise 100 saate kadar pil ömrü sunuyor.





Pugio II’nin avuç içi desteğinde arka aydınlatmalı bir ROG sembolü yer alıyor. Kullanıcılar isterse, birlikte verilen boş parçayı üzerine kendi sembollerini veya logolarını kolayca yerleştirip kullanabiliyor. Pugio II’nin yüzey kalibrasyon ayarları, tuş atamaları ve üç dahili profili, Armoury II yazılımıyla düzenlenebiliyor. Mouse’ta bulunan üç ayrı aydınlatma bölgesi, isteğe göre düzenlemek için de ayrı bir arayüze sahip. Tekerleğin, avuç içi desteğinin ve alt kısmın renklerini bağımsız olarak ayarlayabiliyor veya Aura Sync aracı ile Pugio II’nin RGB LED’leri, Aura Sync destekli diğer bileşenlerle senkronize edilebiliyor.

Çok rahat tutulabilecek biçimde tasarlanan ROG Pugio II her iki elle de kullanılabiliyor. Pugio II’nin sağ ve sol yanlarında bir çift manyetik tuş bulunuyor. Bunların açıkta durmasını istemeyenler için ürünle birlikte gelen kapakla üzerlerini örtülebiliyor. Böylece bu tuşlara yanlışlıkla basma ihtimalini de ortadan kalkmış oluyor. İttirerek sabitleme imkanı sunan ROG’ye özgü anahtar yuvası tasarımı sayesinde mouse tuşlarının verdiği his ayarlanabiliyor. Pugio II, 50 milyon tıklamaya dayanıklı Omron D2FC-F-K anahtarlarıyla geliyor. Bir çift Japon üretimi Omron D2F-01F anahtarı da aksesuar kılıfında veriliyor. Pugio II’nin çalıştırma gücünü ve verdiği hissi kendisine daha da uygun hale getirmek veya aşınmış bir anahtarı değiştirmek isteyen kullanıcılar özel anahtar yuvasında Omron D2F veya D2FC serisi anahtarlardan kullanabiliyor.