CES 2020: Asus, ZenWiFi çözümlerini tanıttı

WiFi sinyallerinin ulaşmadığı sinir bozucu ölü noktalara sahip geniş alanlarda yaşayan veya çalışan kullanıcılar ağ sistemine (mesh networking) ihtiyaç duyuyor. Ağ sisteminde, uyumlu kablosuz ağ cihazları bilgiyi gitmesi gereken yere ulaştırmak için birlikte çalışıyor. Yeni ZenWiFi ürünlerinin her birinde ASUS’a özgü AiMesh teknolojisinden yararlanılıyor. En iyi ağ performansını sunan bu teknolojinin yanı sıra yeni ürünlerde kullanımı kolay bir arayüz ve heyecan verici özellikler yer alıyor. Kullanıcılar ZenWiFi cihazlarını kullanırken her bant için ayrı bir WiFi ağ adı atayabiliyor ve ZenWiFi Voice’te bulunan Amazon Alexa destekli sesli arayüzden yararlanabiliyor.

ZenWiFi AX (XT8) AiMesh performansı sergiliyor:

ZenWiFi AX WiFi sisteminde maksimum performans ve 510 m2’ye kadar kapsama alanı sunmak için birlikte çalışan iki adet WiFi 6 router bulunuyor. Hem istemciler hem de düğümler arasındaki iletişim için WiFi 6 desteğiyle benzersiz bir performans sunan sistem, bir adet 2,4 GHz ve iki adet 5 GHz bandıyla toplam 6600 Mbps’ye kadar hız sağlıyor. Bu da WiFi 5 destekli ve üç bantlı bir router’dan ortalama 2,2 kat daha yüksek hız anlamına geliyor. Üst seviye ZenBook dizüstü bilgisayar serisinden ilham alan bir tasarıma sahip olan ZenWiFi AX sistemi şık ve sade bir estetik görünüm taşıyor.

İki ZenWiFi AX düğümü özel 4x4 WiFi 6 bağlantısıyla kendi aralarında 4804 Mbps hıza kadar veri paylaşıyor. Sisteme bağlı istemciler ise gigabit sınırının ötesine geçebilen veri aktarım hızlarına ulaşıyor. MU-MIMO ve OFDMA gibi WiFi 6 özellikleri sayesinde ağdaki WiFi 6 uyumlu tüm cihazlar; apartmanlar, yurtlar ve kalabalık yerleşim yerleri gibi yoğun ortamlarda bile gelişmiş bant genişliğinden ve düşük gecikme sürelerinden faydalanıyor. ZenWiFi AX router paketindeki ilk router’a yapılan ayarlar diğerine de otomatik olarak aktarılıyor. Kullanıcılar bu sayede kendi ağ WiFi çözümlerini hızlı ve kolay bir şekilde kurabiliyor.



Özel anten tasarımı, izole edilmiş iç yapı ve AiRadar 2.0 hüzmeleme teknolojisi ile ZenWiFi AX geniş kapsama alanı sunarak ve her cihaza güçlü sinyal sunabiliyor. ZenWiFi AX düğümlerinde WAN için yüksek hız sağlayan 2.5 Gigabit Ethernet bağlantı noktası yer alıyor. İkinci ZenWiFi düğümü otomatik bir anahtar ile WAN veya LAN bağlantısını kullanabiliyor.

ZenWiFi AX sisteminde internet ortamında sık rastlanılan tehditlere karşı koruma sağlayan güvenlik özelliklerine de yer veriliyor. Router’ın kullanım süresi boyunca ücretsiz olan, Trend Micro destekli AiProtection Pro, düzenli güncellemeler sayesinde kısıtlı içerik kategorilerini filtreliyor. Kullanıcılar aktivite arayüzünden nelere bakıldığını görebiliyor, ebeveyn kontrolü için belirli saatlerde internet bağlantısını sınırlayabiliyor.

ZenWiFi AC (CT8) ağları AiMesh ile güçlendiriyor

Evde kullanım için geliştirilen ZenWiFi AC üç bant ağ WiFi sistemi, oturma odanızda göze çarpmadan performansı üst düzeye taşıyor. ZenWiFi AX gibi ZenWiFi AC de ZenBook dizüstü bilgisayarlardan esinlenen bir tasarıma sahip.

ZenWiFi AC kitinde yer alan iki AC3000 router ile toplamda 3000 Mbps’ye kadar veri hızlarına ulaşılabiliyor. Kavisli köşelere sahip dikdörtgen kasa, yüksek performansı her dekorasyona uygun bir şekilde sunuyor. ZenWiFi AX modelindeki özel anten tasarımını kullanan ZenWiFi AC’nin iç kısmında dört anten dik, iki anten ise çapraz konumda duruyor. Ortaya çıkan sade tasarım sayesinde antenler en uygun aralıkta yerleştirilebiliyor ve her yönde 500 m2’ye kadar kapsama alanı elde ediliyor. Yine ZenWiFi AX’de olduğu gibi, ZenWiFi AC router paketindeki ilk router’a yapılan ayarlar diğerine de otomatik olarak aktarılıyor. Kullanıcılar bu sayede kendi ağ WiFi çözümlerini hızlı ve kolay bir şekilde kurabiliyor.

ZenWiFi AC sistemindeki düğümlerin her biri dört çekirdekli işlemcilerle donatıldı. Bu işlemciler yoğun trafik yüküyle başa çıkabiliyor ve evin her köşesine güçlü ve kesintisiz WiFi sinyali ulaştırılmasını sağlıyor. Router’ların arka tarafında bir adet Gigabit Ethernet WAN bağlantısı ve üç adet Gigabit Ethernet LAN bağlantısının yanı sıra çevredeki bilgisayarlara, yazıcılara, ağa bağlı veya doğrudan bağlı depolama cihazları ve USB flash sürücülere erişmeyi sağlayan bir adet de USB 3.1 Gen 1 girişi bulunuyor. Kullanıcılar, evleri ne kadar büyük olursa olsun bu çözümle yerel bir ağ merkezi oluşturabiliyor.

Bir kablosuz ağ kurmak zahmetli bir iş olabilir fakat ZenWiFi AC ile bunu yapmak ve yönetmek çok kolaylaşıyor. Güncel ASUS web arayüzünü veya iOS ve Android için ASUS Router uygulamasını indirerek ağı kontrol etmek mümkün. Bu araçlar sayesinde kullanıcılar ZenWiFi ağlarındaki tüm düğümleri, tek tek uğraşmak zorunda kalmadan üç adımda hızlı ve kolay bir şekilde kurabiliyor. Kullanıcılar ayrıca hata tespiti, trafik takibi ve ağ optimizasyonu gibi işlemleri telefonlarından ya da tarayıcı üzerinden gerçekleştirebiliyor.

ZenWiFi AX’te de olduğu gibi, ZenWiFi AC sistemi de kullanım ömrü boyunca ücretsiz olan, Trend Micro destekli AiProtection Pro ile korunuyor. Düzenli güncellemeler sayesinde sızıntı önleme, zararlı site engelleme ve sorunlu cihaz tespiti gibi özellikler her zaman yeni tehditlere hazır hale geliyor. Kitteki önlemlere ek olarak ebeveynler de internette geçirilecek zaman için kendi kısıtlamalarını getirebiliyor.

AiMesh teknolojisine sahip router’lar, ağ köprüleri ve menzil artırıcılar gibi çok sayıda eski ASUS ürününü de yeni ZenWiFi AX ve AC sistemlerinde kullanmak olası.

ZenWiFi Voice; AiMesh ile Amazon Alexa’nın güçlerini birleştiriyor

Yeni tanıtılan ZenWiFi Voice, Amazon Alexa sesli asistan özelliğini sunarak akıllı evinizin merkezini oluşturan çok yönlü ve şık bir kablosuz router sunuyor. Üst tarafında dokunmaya duyarlı ses düğmeleri ve orta kısımda kullanıcıyı dinleyip sesli komutları işlediğini gösteren üç renkli LED ışık şeridi yer alan ürün kullanışlı bir arayüze sahip. AiMesh teknolojisini destekleyen ZenWiFi Voice modelini, tek başına ya da AiMesh özellikli cihazlardan oluşan daha büyük bir ağın bir parçası olarak kullanmak mümkün. Ayrıca kullanıcılar bu ürünü menzil artırma modunda kablosuz router’ların sinyal gücünü artırmak için de değerlendirebiliyor.

ZenWiFi Voice çift bant AC1300 tek başına kullanıldığında kablosuz cihazlara ve Amazon Alexa hizmetine hızlı bağlantı sunuyor. Toplamda 1300 Mbps WiFi 5 hıza ulaşan ZenWiFi Voice, çok kullanıcılı MIMO desteği sayesinde bağlı her cihaza özel sinyal göndererek daha stabil ve düşük gecikme süreli bağlantı oluşturuyor.

ZenWiFi Voice ayrıca kullanıcıların en sevdiği müzik servisleri için de bir merkez görevi görüyor. Üründeki geniş alan mikrofonu, müzik çalarken bile sesli komutları tanıyabiliyor. Tam aralıklı ve aşağı yönlü hoparlör ise kaliteli ve yoğun sesler sunuyor. Çoğu popüler müzik ve ses yayını servislerini destekleyen ZenWiFi Voice, sesli komutlarla kullanıcının müzik listelerini oynatabiliyor. ZenWiFi Voice’in üzerindeki stereo 3,5 mm jaka başka hoparlör sistemleri bağlayarak müziği, üzerinde çıkış olan herhangi bir cihazdan çalıştırmak da mümkün.

ZenWiFi Voice, asıl farkını daha geniş bir ağın içindeyken ortaya koyuyor. Diğer AiMesh cihazlarıyla birlikte kullanıldığında, kablosuz bağlantı sinyallerini çok katlı bir evin her köşesine ulaştırabiliyor. Ayrıca, ZenWiFi Voice’in bulunduğu odada kullanıcılar Alexa’nın gücünden de yararlanabiliyor. Evde sinyal gücünü artırmak istediğiniz yere ZenWiFi Voice’i yerleştirerek mevcut router’ınızın menzili artırılabiliyor. ZenWiFi Voice’in 5 GHz ve 2.4 GHz bantlarını kullanarak kablosuz router’ların sinyalini güçlendirip evde bağlantının yavaş veya kesintili olduğu yerlere sinyal ulaştırmak da mümkün. Evin içinde dolaşırken, kablosuz cihazlar sinyal gücüne bağlı olarak ZenWiFi Voice ve router arasında otomatik geçiş yapabiliyor.