CES 2020: Asus, yeni oyuncu monitörlerini görücüye çıkardı

Endüstri genelinde kullanılan bir sıkıştırma standardı olan Display Stream Compression teknolojisi, ultra yüksek çözünürlüklü video akışlarını görüntü kalitesinde belirgin bir kayıp olmadan tek bir arayüz üzerinden yüksek hızla aktarmak için kullanılıyor. DSC teknolojisinden yararlanan ROG Swift PG43UQ ve ROG Strix XG27UQ, tek bir DisplayPort 1.4 bağlantısı üzerinden ve görüntü kalitesini olumsuz etkileyen renk alt örnekleme yöntemi kullanılmadan 144 Hz yenileme hızında 4K çözünürlükle son derece ayrıntılı ve akıcı görüntüler sunabiliyor.

DSC teknolojisi olmadan bu performansa ancak, video sinyallerini monitöre iki adet DisplayPort bağlantısı ile aktararak ulaşılabiliyor. Bu da genellikle karmaşık bir sürücü yapılandırması gerektiriyor ve HDR içeriklerin oynatılmasına, oyunlarda da değişken yenileme hızı özelliğinin kullanılmasına engel oluyor. Yeni ROG monitörler tüm bu sorunları aşarak tek bir DisplayPort 1.4 bağlantısı üzerinden HDR ve değişken yenileme hızı özelliklerine destek veriyor.

Dünyanın DSC teknolojisine sahip ilk 43” oyuncu monitörü olan ROG Swift PG43UQ, 144 Hz’e kadar yenileme hızı ve 1 ms MPRT tepki süresiyle akıcı 4K görüntüler sunuyor. DCI‑P3 profesyonel renk gamının %90’ını kapsayan HDR teknolojisiyle DisplayHDR 1000 sertifikası için gereken kontrastı sağlayan monitör, NVIDIA G-SYNC teknolojisine de destek veriyor. Swift PG43UQ ayrıca GameFast Giriş teknolojisi ile daha hızlı ve gecikmesiz kontrol imkanı sunarak oyun deneyimini zenginleştiriyor ve oyuncuların rakiplerine karşı avantaj elde etmesini sağlıyor.



Swift PG43UQ geniş paneliyle büyük ekranda etkileyici oyun deneyimi sağlıyor. Bunu yaparken, genellikle sadece daha küçük ekranlarda bulunan yüksek veya değişken yenileme hızı teknolojilerinden de ödün vermiyor. Ekranda ayrıca değişken aydınlatma koşulları altında ayrıntıları daha iyi görmeyi sağlayan yansıma önleyici bir kaplama bulunuyor.

Büyük ekranda eğlence için tasarlanan Swift PG43UQ, kanepeden veya bir oyuncu koltuğundan kolayca ayar yapmanızı sağlayan kullanışlı bir uzaktan kumandaya da sahip.

ASUS SonicMaster teknolojisinden yararlanan sağlam bir çift 10 W hoparlör ise Swift PG43UQ’nun olağanüstü kaliteli sesler oluşturarak görüntü kalitesine mükemmel uyum sağlayan bir işitsel deneyim sunmasını sağlıyor.





ROG Strix XG27UQ: 27 inç ekranda akıcı 4K görüntüler

Dünyanın DSC teknolojisine sahip ilk 27 inç oyuncu monitörü olan ROG Strix XG27UQ, aynı ROG Swift PG43UQ gibi 144 Hz’e kadar yenileme hızı ve 1 ms MPRT tepki süresiyle akıcı 4K görüntüler sunuyor. NVIDIA G-SYNC Compatible sertifikasına hazır olan ekran olağanüstü kontrast ve %90 DCI-P3 profesyonel renk gamı kapsama oranıyla DisplayHDR 400 sertifikasını taşıyor.