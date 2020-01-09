CES 2020: Asus, yeni AIoT çözümlerini yanıttı

AIoT için geliştirilen ASUS Mini PC PN61T birçok farklı koşulda 7/24 güvenilir bir şekilde çalışması için testlerden geçirildi. Bu mini PC; Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçenekleri ve dahili Google Edge TPU’nun yanı sıra, işlem verimini artırıp güç talebini azaltarak bağlantılı cihazlar ve akıllı uygulamalar geliştirmeyi kolaylaştıran bir makine öğrenimi hızlandırıcısı ile donatıldı. Ön kısımdaki çift mikrofon dizisi ses girişi desteği sağlarken tüketici sınıfı kızılötesi sensör de PN61T’de uzaktan kumanda uygulamalarını kullanma olanağı sunuyor. Sessiz soğutma fanı sayesinde ekstra gürültü yapmayan Mini PC PN61T, çeşitli yapay zeka uç bilişim kullanım senaryoları için mükemmel bir seçenek sunuyor.

Mini PC PN61T çok sayıda bağlantı noktasıyla kapsamlı ve yüksek hızlı bağlantı seçenekleri sağlıyor. Ön kısımda kolay erişilebilen USB 3.1 Gen2 Type-C girişleri, Micro SD kart okuyucu, hızlı şarj için bir adet USB Type-C girişi de dahil olmak üzere ek USB bağlantı noktaları yer alıyor. Arka bölümde ise bir adet HDMI girişi ve eski girişler, ek ekran veya ağ bağlantıları için kullanılabilen yapılandırılabilir bir giriş (COM, VGA, DisplayPort, Intel LAN ve Thunderbolt 3 seçilebilir) bulunuyor. Kullanışlı sürgü kasa tasarımı, çift depolama özelliği, kompakt ve üst üste yerleştirilebilir biçimiyle PN61T esneklik ve modüler bir kullanım deneyimi için tasarlandı.





Yapay zeka destekli bilgi işlem için Tinker Edge serisi

Tinker Edge serisi yapay zeka için hazır Tinker Edge T ve Tinker Edge R cihazlarından oluşuyor. Güçlü birer tek kartlı bilgisayar (SBC - Single Board Computer) olan bu küçük boyutlu ürünler, sınıf lideri performans, dayanıklılık ve geliştiriciler içn gelişmiş kullanıcı deneyimi sunuyor. Tinker Edge serisi çok çekirdekli ARM Cortex işlemci, GPU ve multimedya işlemcisine (Tinker Edge R’de 4K’ya kadar destek) ek olarak GbE Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth ve GPIO pimleriyle küçük bir boyut üst düzey genişletme seçenekleri sunarak ideal bir IoT uç cihazı haline geliyor. Tinker Edge T’deki NXP i.MX 8M SoC ve Tinker Edge R’deki Rockchip RK3399 PRO her iki cihazı da yapay zekaya hazır duruma getiriyor. Cihazlardaki Edge TPU ise en uygun yapay zeka arayüzü için yüksek performans ve düşük güç tüketimi sağlıyor.

Tinker Edge serisi, nöral ağlar için optimize edilen NPU sayesinde bulut üzerindeki yapay zeka becerilerini yerel cihaza aktarmak ve bunu yaparken de veriyi yerel ve güvenli tutmak için ideal çözümler sunuyor. Her iki cihaz da gömülü uygulamaları hem çevrim içi hem de bağlantının kısıtlı olduğu yerlerde çevrim dışı çalıştırmak için gereken düşük güç tüketimi ihtiyacına yanıt veriyor. HDMI, MIPI-DSI, çift MIPI-CSI, USB 3 Type-C ve 40 pim GPIO gibi zengin giriş çıkışlar sayesinde genişletme seçenekleri artıyor. Geliştiriciler için kullanışlı özelliklerle donatılan Tinker Edge modelleri; OpenGL, Vulkan, OpenCL, OpenVX, TensorFlow Lite, AndroidNN ve Caffe gibi birçok API için destek sunan tamamen açık kaynaklı bir Kernel’e sahip.

Yapay zeka destekli uç bilişim yeniliklerine hazır

ASUS; Mini PC PN61T, Tinker Edge T ve Tinker Edge R modellerini kullanarak gerçekleştirdiği yapay zeka destekli uç bilişim uygulamalarını 6-9 Ocak 2020 tarihleri arasında Las Vegas’taki ASUS CES 2020 gösterim alanlarında tanıtacak.



