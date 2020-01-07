CES 2020: ASUS, çift ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı

ASUS, çift ekranlı yeni dizüstü bilgisayarı Zenbook Duo ile CES 2020'de ziyaretçilerinin karşısına çıktı. Daha önce duyurusu yapılan Pro Duo modelinde olduğu gibi çift ekran kullanan cihazdaki ScreenPad Plus olarak adlandırılan bu ekranın boyutu 14 inç yerine 12.6 inç olarak belirlendi. Diğer bir deyişle Zenbook Duo’yu satın aldığınızda 14 inç ana ve 12.6 inç ikinci ekrana sahip oluyorsunuz. Maalesef “Pro” ekinin kaldırılması özelliklerde etkisini ciddi bir şekilde gösteriyor. 14 inçlik panel 4K yerine Full HD çözünürlüğe sahip.

Pro modelindeki H serisi Intel 10. nesil Comet Lake serisi işlemcilerin yerine bu modelde U serisi işlemcilerden gücünü alan cihaz, GeForce MX250 ekran kartı kullanıyor. 1.49 kg ağırlığında olan ürün, Zenbook Pro Duo modeline kıyasla yüzde 50 oranında hafif bir yapıya sahip.

Henüz fiyatı açıklanmayan ürünün 2499 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanırken, cihazın 2020 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.



