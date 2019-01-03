CES 2019 başlıyor, Sony etkinlik takvimini resmen duyurdu!
Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak bilinen CES 2019, 8 Ocak Salı günü başlıyor. Fuar kapsamında pek çok şirket en yeni oyuncaklarını dünyayla tanıştırmayı planlarken, Sony de CES 2019 için takvim paylaştı.
CES 2019'da boy gösterecek yüzlerce şirket bulunuyor; bunlardan biri de Sony olacak. Her ne kadar mobil tarafta telefon satışları isteneni veremese de şirket yeni ürünleri üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Bu kapsamda CES 2019'un başlamasıyla birlikte Sony yeni telefonlarını görücüye çıkarak. Beklenen telefonlar arasında Sony Xperia XA3, Xperia XA 3 Ultra ve Xperia L3 modelleri bulunuyor.
Ancak Sony'nin tek sürprizi yeni telefonları olmayacak. Şirketin 2020 yılına damga vurması beklenen 5G teknolojilerini de kapsayan bir dizi yeniliklerini de yine bu etkinlikte paylaşması bekleniyor.
Sony'nin CES 2019 kapsamında yapacağı etkinliğin afişi
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