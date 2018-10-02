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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
02.10.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

CERN'de görevli bilim insanı açığa alındı

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CERN'de görevli bilim insanı açığa alındı

İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), bir sunumunda "Fizik erkekler tarafından icat ve inşa edildi" açıklamasını yapan CERN çalışanı İtalyan bilim insanı Alsessandro Strumia'nın açığa alındığını açıkladı.

Pisa Üniversitesi'nden Strumia, tartışma yaratan yorumlarını CERN tarafından düzenlenen bir sunumda aktardı.

Strumia sunumunda, fiziğin erkek bilim insanlarına karşı cinsiyetçi hale gelmekte olduğunu da belirtti.

Bu yorumlar, ilk kez BBC bilim muhabiri Palla Ghosh tarafından haberleştirildi.

Haberin ardından bir açıklama yayımlayan CERN, Strumia'nın açığa alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Strumia'nın yorumlarının CERN'in ilkeleri açısından kabul edilemez olduğu belirtildi.

Prof. Dr. Strumia tartışma yaratan yorumlarını, CERN tarafından Cenevre'de cinsiyet ve yüksek enerji fiziğiyle ilgili bir workshopta yaptığı sunumda aktardı.

Strumia, birçoğu genç kadın fizikçilerden oluşan izleyiclere, fizik alanında kadınlara karşı ayrımcılık yapılmadığını ancak gerçeğin önemsenmediğini çünkü alan dışından bir siyasi tartışma yapıldığını söyledi.

BBC'nin iletişime geçtiği Strumia kendisini şu sözlerle savundu: "İnsanlar fiziğin cinsiyetçi olduğunu, ırkçı olduğunu söylüyor. Basit kontroller yaptım ve bunun böyle olmadığını ve fiziğin erkeklere karşı cinsiyetçi hale gelmekte olduğunu keşfettim ve bunu söyledim" dedi.

Dünyaca ünlü İngiliz astrofizikçi Jocelyn Bell Burnell geçen ay BBC'ye, bilinçaltındaki tarafgirliğin kadınların fizik araştırma projelerinde yer almasını engellediğini düşündüğünü söylemişti.

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