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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.02.2019 - 08:26, Son Güncelleme:

Cep yakan SSD fiyatları yarı yarıya düştü

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Cep yakan SSD fiyatları yarı yarıya düştü

NAND bellek fiyatlarında yaşanan fiyat indirimleri oyuncu sınıfı ürünlere de yansımaya başladı. 1 TB depolama alanı sunan SSD modellerinin neredeyse 100 dolar seviyelerine kadar indiği görülüyor.

NAND bellek fiyatarı, geçen sene düşüş trendine girdi. Bu eğilim tabana hayli yayılmaya başladığından oyuncu sınıfı SSD ürünleri de indirimlerden üzerine düşeni almaya başladı. 2018 yılı başlarında yaklaşık 324 dolardan satılan 1 TB kapasiteli SSD'ler, yıl sonuna doğru yarı yarıya değer kaybederek 160 dolardan satılmaya başladı. Bugün ise bu fiyatların 100 dolara kadar gerilediğini görüyoruz.

Bu fiyat düşüşlerinin ardından SSD segmentinde 512 GB ve 1 TB kapasiteli SSD ürünlerine olan ilginin artacağı düşünülüyor. Bu sayede oyuncular çok daha fazla depolama alanına kavuşacak, hızdan da ödün vermeyecek.

Ancak düşüşün bununla sınırlı kalacağını düşünmeyin; zira bu yılın ilk çeyreğinde de NAND bellek yongalarında yüzde 15'e varan indirimler fiyatlara yansıyabilir. Bunun da en büyük nedeni hiç şüphesiz PC satışlarına olan talebin düşüş eğiliminde olması. 

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