Cep yakan SSD fiyatları yarı yarıya düştü
NAND bellek fiyatlarında yaşanan fiyat indirimleri oyuncu sınıfı ürünlere de yansımaya başladı. 1 TB depolama alanı sunan SSD modellerinin neredeyse 100 dolar seviyelerine kadar indiği görülüyor.
NAND bellek fiyatarı, geçen sene düşüş trendine girdi. Bu eğilim tabana hayli yayılmaya başladığından oyuncu sınıfı SSD ürünleri de indirimlerden üzerine düşeni almaya başladı. 2018 yılı başlarında yaklaşık 324 dolardan satılan 1 TB kapasiteli SSD'ler, yıl sonuna doğru yarı yarıya değer kaybederek 160 dolardan satılmaya başladı. Bugün ise bu fiyatların 100 dolara kadar gerilediğini görüyoruz.
Bu fiyat düşüşlerinin ardından SSD segmentinde 512 GB ve 1 TB kapasiteli SSD ürünlerine olan ilginin artacağı düşünülüyor. Bu sayede oyuncular çok daha fazla depolama alanına kavuşacak, hızdan da ödün vermeyecek.
Ancak düşüşün bununla sınırlı kalacağını düşünmeyin; zira bu yılın ilk çeyreğinde de NAND bellek yongalarında yüzde 15'e varan indirimler fiyatlara yansıyabilir. Bunun da en büyük nedeni hiç şüphesiz PC satışlarına olan talebin düşüş eğiliminde olması.
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