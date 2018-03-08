Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Çentiksiz iPhone X2 tasarımı ortaya çıktı!

    Çentiksiz iPhone X2 tasarımı ortaya çıktı!

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 12:35 | Son Güncelleme:

    Apple, iPhone'nun 10.yılını kutlamak adına iPhone X'u piyasa sürdü ve bu telefon, 10 yılın iPhone'u olarak anıldı. Çentikli ekran tasarımıyla kullanıcıların kafasındaki mevcut iPhone tasarımını ortadan kaldıran iPhone X'un bir sonraki serisinden birisi olacak iPhone X2 tasarımı ortaya çıktı. Ancak iPhone X2'de çentik yok ve iPhone 5 tasarımıyla gözler önünde.

    Apple'ın iPhone X'u çentikli bir yapıyla sunması, neredeyse tüm akıllı telefon piyasasında çentik akımı oluşturdu. Önce Çinli akıllı telefon üreticileri cihazlarında çentik kullanmaya başladı, sonrasında da, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi 2018'de Asus, Zenfone 5 ve Zenfone 5Z modellerini çentikli bir ekranla tanıttı. Hatta cihazların çift arka kamerası bile dikey bir tasarımla iPhone X'a benziyordu. Cihazlar, iPhone X'un klonu olarak anıldı. 

    Çentiksiz iPhone X2 tasarımı ortaya çıktı

    Şimdi de ConceptsiPhone adı bir Youtube kanalı tarafından paylaşılan bir videoda iPhone X2'in tasarımı yayınlandı. Cihazın tasarımına  bakıldığında iPhone 5 gövdeli, çentiksiz bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Ayrıca, cihazın çift arka kamerası, iPhone X'da olduğu gibi dikey şekilde değil, yatay şekilde konumlandırılmış.

    Çentiksiz iPhone X2 tasarımı ortaya çıktı

    Cihaz, gövdesiyle iPhone 5'e benziyor ama onun kadar küçük değil. Hem daha ince, hem de daha geniş bir gövdeye sahip. Ek bilgi olarak, bu cihazda Face ID yok, Onun yerine parmak izi okuyucu tercih edilmiş ve parmak izi okuyucu ekrana gömülü. 

    Etiketler: apple , iphone x2 , ios , iphone x
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri