Çentiksiz iPhone X2 tasarımı ortaya çıktı!

Apple'ın iPhone X'u çentikli bir yapıyla sunması, neredeyse tüm akıllı telefon piyasasında çentik akımı oluşturdu. Önce Çinli akıllı telefon üreticileri cihazlarında çentik kullanmaya başladı, sonrasında da, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi 2018'de Asus, Zenfone 5 ve Zenfone 5Z modellerini çentikli bir ekranla tanıttı. Hatta cihazların çift arka kamerası bile dikey bir tasarımla iPhone X'a benziyordu. Cihazlar, iPhone X'un klonu olarak anıldı.

Şimdi de ConceptsiPhone adı bir Youtube kanalı tarafından paylaşılan bir videoda iPhone X2'in tasarımı yayınlandı. Cihazın tasarımına bakıldığında iPhone 5 gövdeli, çentiksiz bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Ayrıca, cihazın çift arka kamerası, iPhone X'da olduğu gibi dikey şekilde değil, yatay şekilde konumlandırılmış.

Cihaz, gövdesiyle iPhone 5'e benziyor ama onun kadar küçük değil. Hem daha ince, hem de daha geniş bir gövdeye sahip. Ek bilgi olarak, bu cihazda Face ID yok, Onun yerine parmak izi okuyucu tercih edilmiş ve parmak izi okuyucu ekrana gömülü.