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    Çentikli Sharp Aquos S3 Mini ortaya çıktı!

    Hürriyet Haber
    23.03.2018 - 09:38 | Son Güncelleme:

    Dünya genelinde pek popüler olmayan ama Çin'de kapış kapış satan Sharp, yeni çentikli ekrana sahip telefonları Aquos S3 Mini'yi tanıttı.

    Sharp'ın yeni tanıttığı Aquos S3 Mini'nin özelliklerine bakıldığında 5.5 inç'lik, 17:9 olarak farklı bir ekran formatında ve 2040x1080 ekran çözünürlüğüne sahip bir ekran deneyimi sunduğu görülüyor. Telefonun orta-üst kısmında yer alan çentik, Essential Phone'da kullanılan çentiğe benziyor. 

    Çentikli Sharp Aquos S3 Mini ortaya çıktı

    Sektörde yer alan orta segmentteki telefonlara rakip olacak olan Aquos S3 Mini, Qualcomm'un sekiz çekirdekli işlemcisi Snapdragon 630'dan besleniyor. Snapdragon 630 işlemci,  14 nm fabirkasyon süreciyle üretilen ARM Cortex A53 çekirdeklerinden oluşuyor ve 2.2 GHz hız sağlıyor. Ayrıca, grafik birimi olarak da Adreno 508 seçilmiş. 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanıyla gelen cihazda, microSD kart desteği de bulunuyor. microSD kart sayesinde dahili depolama alanındaki 64 GB'lık durum, 128 GB'a kadar yükseltilebiliyor. 

    Çentikli Sharp Aquos S3 Mini ortaya çıktı

    16 MP çözünürlük sunan ve f/2.0 diyafram açıklığında olan arka kameraya, 20 MP çözünürlük sunan ön kamera eşlik ediyor. Ön kısımda yer alan parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemi de beraber çalışıyor. Yüz tanıma sisteminin ise cihazda yer alan kilidi 0,1 saniyede açabildiği söyleniyor. Şu anda Çin'de 250 dolar fiyat etiketiyle raflarda yerini alan Aquos S3 Mini, kutudan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkıyor ve 3020 mAh bataryadan güç alıyor.

    Etiketler: telefon
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