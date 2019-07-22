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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
22.07.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Çekilişten, "mail"den siber saldırı çıkıyor

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Çekilişten, "mail"den siber saldırı çıkıyor

Yazılım zafiyetlerini hedef alan zararlı yazılımlar, kişisel verilerden kritik altyapılara kadar uzanan ciddi güvenlik risklerine yol açıyor.

Siber güvenlik alanında önemli projeler yürüten ve yerli ürünler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech'in nisan-haziran arasını kapsayan yeni Siber Tehdit Durum Raporu'nda, zararlı yazılımlar ile gerçekleştirilen siber saldırılara yer verildi.

Raporda, son dönemde yazılım zafiyetlerini hedef alarak artış gösteren ve kişisel verilerden kritik altyapılara kadar ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturan zararlı yazılımlara karşı uyarıda bulunuldu. Buna göre, bu zararlı yazılımlar üzerinden gerçekleşen yetkisiz erişimler; kimlik numarası ve parola gibi hassas verilerin çalınması, kurumsal bilgilerin ifşa edilmesi hasarlarına yol açıyor. Siber saldırganların uzaktan komut çalıştırabildiği zafiyetler tehlikenin boyutunu daha da artırıyor.

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, hedef haline gelebilecek yazılım zafiyetlerinin çeşitlenmesine ve sayıca artmasına neden oluyor. Microsoft'un geçen aylarda BlueKeep isminde bir güvenlik açığı için yama çıkardığı belirtilen raporda, saldırganın kimlik doğrulaması yapmadan istediği kodları "yönetici" yetkisiyle çalıştırılabildiği vurgulanıyor. Kritik altyapılar için yaygın kullanılan işletim sistemlerinden Windows 7 ve Windows 2008 R2’nin BlueKeep zafiyetinden etkileniyor olması, zafiyetin istismar kodunun geliştirilmesinin etkilerinin ne kadar büyük olabileceğini gösteriyor.

Raporda, ayrıca özel bir Telegram kanalı aracılığıyla sızdırılan APT34'nin (OilRIG) yarattığı tehditlere de yer verildi. Bu zararlı yazılım kodları, web uygulamalarında yaşanan zafiyetleri kullanarak veri tabanlarına erişim sağlıyor. Böylelikle kullanıcı adı ve parolaya gerek olmadan birçok veriye ulaşan saldırganlar, sunucular üzerinden kurumların iç ağlarına yayılarak kullanıcıların parolalarını ele geçiriyor.

Ofis saldırılarında Türkiye de hedefte

Raporda, veri hırsızlığı ve sistem ele geçirme gibi amaçlarla yapılan saldırılarda ofis dokümanları ve e-posta eki şeklinde gönderilen zararlı kodlara özellikle dikkat edilmesi isteniyor. Dünya çapındaki kampanyalarıyla bilinen Emotet, ofis dokümanları ve oltalama saldırıları üzerinden siber tehdit oluşturuyor.

2017’den beri aktif olan APT grubu MuddyWater ise saldırı kampanyalarını, e-posta ek dosyası olarak gelen zararlı ofis dokümanlarıyla gerçekleştiriyor.

Saldırganların ele geçirdikleri sistemlere uzak sunucudan dosya indirerek çalıştırabilmesi, oluşan riskin büyümesine neden oluyor. Emotet ve MuddyWater’ın son zamanlarda hedef aldığı ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Özel günlerde gelen tehlike

STM’nin raporuna göre; kullanıcıların bilgilerini çalmak üzere mobil platformlara yapılan çekiliş formatındaki saldırıların, özellikle özel gün ve dönemlerde arttığı görülüyor.

Ramazan ayı içinde açılan zararlı bir çekiliş uygulamasından bahsedilen raporda, çekilişe katılım adı altında kullanıcılardan, kimlik numaraları veya müşteri numarası, müşteri parolası ve telefon numarası gibi bilgilerin toplandığı belirtiliyor.

Sağlığı da tehdit ediyor

STM Siber Tehdit Durum Raporu'nda, gerçekleştirilen bir üniversite araştırmasına değinilerek; derin öğrenme yöntemleri ile Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ve bilgisayarlı tomografi (CT) gibi medikal görüntüleme sistemlerine yapılacak saldırıların oluşturduğu riskler aktarılıyor.

Araştırma kapsamında gönüllü bir hastanede yapılan saldırı demosunda; görüntüleme sonuçlarına müdahale edilerek kanser bulguları ekleniyor veya çıkartılıyor. Değiştirilmiş görüntüler radyologlar tarafından incelediğinde, yapılan müdahalenin hastalık teşhislerinde büyük oranda yanılmaya sebep olduğu görülüyor. STM, hastane ortamlarındaki bu kritik riskleri azaltmak ve olası saldırıları engellemek için yenilikçi bir siber güvenlik ürünü için Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.

Firmalara uyarılar 

Günümüzde siber tehditlerin daha geniş bir saldırı alanına sahip olması, firmaların alacağı koruyucu ve önleyici tedbirlerin önemini ortaya koyuyor. Bu konuda farkındalığın artırılması gerektiği belirtilen raporda, dünya genelinde oluşan zafiyetleri tarayarak kendi sistemlerinde gerekli güvenlik önlemlerini almaları konusunda firmalar uyarılıyor.

Siber güvenlik süreçlerinde, otomatik zafiyet taraması yaparak risk yönetimini rasyonel bir zemine oturtan karar destek sistemlerine ihtiyaç da artıyor. STM, siber güvenlik uzmanlarının zafiyet yönetiminde hızlı, önceliklendirilmiş ve optimal fayda sunacak kararlar almasını sağlayan sistemler geliştirmeye ve bu konuda yatırım yapmaya devam ediyor.

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