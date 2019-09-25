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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.09.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

CDEK CIS eCommerce Summit başlıyor

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CDEK CIS eCommerce Summit başlıyor

E-İhracat ekosisteminden 300 özel davetlinin kişinin katılacağı “CDEK CIS eCommerce Summit” Türk şirketlerine yeni e-ihracat kapıları açacak. Etkinlikte, uzmanlardan panel ve sunumlar, B2B Eşleştirmeler, Sponsor konuşmaları, Workshoplar ve Speed networking buluşmaları da olacak.

Türkiye’yi uluslararası alanda bölgesel bir e-ticaret merkezi yapma vizyonuyla çalışan World E-Commerce Forum’un organize ettiği uluslararası konferanslardan biri olan “CDEK CIS eCommerce Summit” in basın toplantısı gerçekleştirildi.

World E-Commerce Forum’u düzenleyen WorldEF’in kurucusu Ömer Nart’ın ev sahipliğinde 23 Eylül’de gerçekleştirilen basın toplantısına CDEK Türkiye CEO’su Sertalp Demirağ, CDEK Türkiye Satış ve Operasyon Direktörü Çetin Balekoğlu ve T-Soft E-Ticaret Çözümleri CEO’su Ömer Arıkan katıldı.

World E-Commerce Forum’un düzenleyicisi olan WorldEF’in kurucusu Ömer Nart, “Bu dönemin ilk uluslararası konferansı olan “CDEK CIS eCommerce Summit”i 3 Ekim’de İstanbul’da, dünya’nın en büyük lojistik şirketlerinden, Rusya merkezli CDEK ile gerçekleştireceğiz. Bilindiği gibi geleneksel ticaret ile kıyaslandığında internetin en hızlı büyüyen sektör olması, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Pazarı üzerindeki etkileri bu bölgeyi sınır ötesi e-ticaret açısından önemli hale getiriyor. Bunun yanında e-ticaret pazar hacmi yıldan yıla büyüyen bu bölge ve ülkeler kesinlikle e-ticaretçilerin, Türk E-İhracatçılarının da değerlendirmesi ve keşfetmesi gereken bir pazar olarak karşımıza çıkıyor. Türk şirketlerinin e-ihracat’ta, e- ticaret’te, Rusya ve Kazakistan, Ukrayna gibi geniş Pazar ağlarının var olduğu diğer BDT ülkelerindeki e-ticaret pazarlarında atağa geçmesini hedefliyoruz. Hali hazırda var olan ve yükselişini sürdüren Rusya’daki e-ticaret pazarından Türk şirketlerinin daha fazla pay alması, tekstil, takı gibi pazarda iddialı olan ve müşterisi gün geçtikçe artan sektörlerin daha da artırılması için T-Soft ve CDEK ile birlikte çalışıyoruz” diye konuştu. 

sunumlar, B2B Eşleştirmeler, Sponsor konuşmaları, Workshoplar ve Speed networking buluşmaları olacak, ilgili tüm katılımcıları bekliyoruz” dedi.

CDEK CIS eCommerce Summit Programı:

Zirve, 3 Ekim 2019 Perşembe günü Ümraniye’de bulunan Hilton Garden Inn Istanbul Hotel’de gerçekleştirilecek. 

Zirveye katılım özel davetiye ile sağlanacak. Davetiye sahipleri kayıt yaptıranlar arasından değerlendirme yapılarak belirleniyor.

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