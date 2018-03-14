Casus kamera tehlikesine aman dikkat!

Kaspersky Security Analyst Summit'te yapılan açıklamaya göre, şirketin siber-güvenlik araştırmacıları Hanwha Techwin America'nın güvenlik kameralarında bazı güvenlik açıkları budu. Kaspersky Lab'ın yöneticisi Vladimir Dashchenko, bu kameralarda ve internete bağlanma tekniklerinde 13 farklı açık keşfedildiğini söyledi.

Bu açık sayesinde internete bağlı her Hanwha kamera kolaylıkla saldırganların kontrolüne geçebilir. Hacker'lar sadece görüntü çalarak casusluk yapmakla kalmayabilir, hatta bazı açıkları kullanarak bilgisayarın ağını bile kontrol edebilir. Dashchenko'ya göre açıklar öyle ciddi ki, saldırganlar dilediklerinde kamera ile kripto-para madenciliği bile yapabilirler.

Dashchenko ve ekibinin gerçekleştirdiği testlerde, açıklar sayesinde kameranın yayınladığı görüntünün canlı olarak manipüle edilebildiği kanıtlandı. Yani bir siber saldırı ile gerçek hırsızlık olayı aynı anda gerçekleşebilir.

Bu akıllı kameralar sadece evlerde değil, küçük işletmelerde güvenlik kameraları olarak da kullanılıyor, bu da onları son derece tehlikeli hale getiriyor. Neyse ki Hanwha, Kaspersky ile bağlantıya geçerek bu açıkların bir çoğunu kapattı ve diğerlerini de kapatmak için durmadan çalışıyor.

Şimdilik bu açıkların kötüye kullanıldığına dair bir kanıt yok, ancak güvenlik önlemi almakta fayda var.



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