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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Casper'dan yeni akıllı telefon: VIA A3

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Casper'dan yeni akıllı telefon: VIA A3

Casper, yeni akıllı telefonu VIA E3’ü kullanıcıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Damla U çentik tasarıma sahip 5.71” boyutundaki ekranı, üç renk seçeneği, işlemcisi, çift arka kamerası ve Android 9.0 işletim sistemiyle gelen Casper VIA E3; fiyat performans telefonu arayanlar için bir seçenek olabilir. İşte Casper VIA A3'ün teknik özellikleri ve fiyatı...

Casper’ın yeni akıllı telefonu VIA E3, fiyat performans segmentinde dikkat çeken bir ürün. Bugüne kadar pek çok renkli tasarım kullanan şirket, ilk kırmızı renkli telefonunu VIA E3 modeliyle sunuyor. Kırmızı renk seçeneğine, mavi ve siyah alternatifleri ile yansıtmalı arka kapak tasarımı eşlik ediyor. 

VIA E3, 5.71’’ HD+ damla U çentik ekran dizaynı ile elde tutuş için en ergonomik hale getirildi. VIA E3, kullanıcıların sosyal medyaya göz atarken, oyun oynarken veya video izlerken çok daha fazla ayrıntıya daha net şekilde ulaşmasına imkan tanıyor.

Casperdan yeni akıllı telefon: VIA A3

Cihaz, gelişmiş çift arka kamerası sayesinde sosyal medya için fotoğraflar çekmeyi kolaylaştırıyor. 13+2MP çift arka kamerası ile harika fotoğraflar çekerken, HDR modu ile çekilen fotoğraflar gerçek renkleri yansıtarak öne çıkıyor. Casper VIA E3, f/2.0 diyafram boyutu ile ışığı daha fazla algılayarak daha canlı ve kaliteli fotoğraflar yakalamaya olanak sağlıyor. Ön kamerada desteklenen yüz güzelliği ve portre modu sayesinde, selfie çekimler daha başarılı.

Cihazda bulunan Helio A22 işlemci kullanılıyor, 2.0 Ghz hızındaki işlemci ve 2GB RAM ile entegreli bir şekilde çalışarak bir telefondan günlük kullanımda sorunsuz çalışıyor. 32GB dahili ve 256GB’a kadar arttırılabilir hafızası ile fotoğraf ya da uygulamaları istenilen şekilde depolama imkanı sunan VIA E3, 12nm işlemcisinin yanı sıra Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkıyor.

Yüz tanıma algoritması sayesinde cihazın güvenliğini iki katına çıkartan telefonun 3200 mAh yüksek batarya kapasitesi ve 12 nanometre işlemci teknolojisi, daha fazla batarya optimizasyonu sağlıyor. VIA E3, aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip.

Cihazın fiyatı ise 1299 TL.

Arttırılmış gerçeklik hayatımızı değiştirecek!Türk girişimci Şahin Boydaş ile WWDC 2019 etkinliğinde bir araya geldik. Küçük bir ekiple LEO AR Camera uygulamasını geliştiren Boydaş ile hayatımızı baştan sona değiştirmeye başlayan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin geldiği son noktayı konuştuk.
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