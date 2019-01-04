Casper VIA G3 satışa çıktı! İşte tüm özellikleri
Türkiye telefon pazarında öne çıkan markalardan biri olan Casper, yeni oyuncağı Casper VIA G3'ü satışa sundu. Peki yeni Casper telefon hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu?
Casper, sessiz sedasız yeni telefonu VIA G3'ü Türkiye pazarına sundu. 6.22 inç'lik ekranıyla gelen telefonun geniş ekranı ile oyun oynamak veya film izlemek de küçük ekranlı telefonlara kıyasla daha iyi görünüyor. Incell ekran teknolojisini kullanan cihaz, bu sayede ekranın daha canlı ve net görünmesine yardımcı oluyor.
2.0 GHz hızında 8 çekirdekli Helio P22 işlemciden güç alan Casper VIA G3; 13 ve 8 megapiksel dahili kameralarla geliyor. Yani cihazın arka yüzünde çift kamera bulunuyor. Bir kamera ana kamera olarak görev yaparken, diğeri ise fotoğraflara derinlik katıyor.
Gece mavisi ve deniz yeşili olmak üzere iki farklı renkte kasaya sahip olan ürün, Android 8.1 Oreo işletim sistemi altında çalışıyor. 3 GB RAM kullanan telefonda 32 GB dahili hafıza bulunuyor. MicroSD kart desteği de bulunan cihazın toplam hafızası 256 GB daha yükseltilebiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle