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    Casio'nun yeni akıllı saati sahneye çıktı!

    Hürriyet Haber
    18.03.2018 - 17:14 | Son Güncelleme:

    Saat üretici firmalar arasında önemli rol oynayan Casio, klasik bir tasarıma sahip yeni akıllı saati Casio Edifice EQB900 modelini tanıttı.

    Casio'nun daha yeni tanıttığı Edifice EQB900, bünyesinde bulundurduğu mini güneş panelleri sayesinde güneş enerjisiyle şarj olabiliyor. Ayrıca, saatin, 100 metreye kadar suya ve basınca dayanıklı olduğu söyleniyor. Diğer akıllı saat modellerinde olduğu gibi Bluetooth özelliği ile bu cihaz da, akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Hatta, saat, akıllı telefonun konumunu dahi gösterebiliyor. 

    Casionun yeni akıllı saati sahneye çıktı

    Daha çok klasik saat seven kullanıcılara hitap eden Casio EQB90, kendini, bulunduğu şehre göre ayarlayabiliyor. Dünyanın 300 şehrinde kendisini otomatik olarak ayarlayabileceği söylenen saat, tam şarj edildiğinde 5 ay boyunca çalışabiliyor. Donanım özellikleri hakkında şu anlık bilgi verilmeyen cihazın, seçkin mağazalardan ve Casio'nun kendi internet sitesi tarafından satılacak. Son olarak cihaz, önümüzdeki Nisan ayından itibaren ABD'de 320 dolar fiyat etiketiyle raflarda olacak. 

    Etiketler: casio , saat , edifice EQB90
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