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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
24.04.2018 - 08:29, Son Güncelleme:

Careem'e siber saldırı: Türkiye'den kullanıcıların da verileri çalındı

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Careem'e siber saldırı: Türkiye'den kullanıcıların da verileri çalındı

İnternet üzerinden araç çağırarak taksicilik hizmeti alma imkanı sağlayan Uber'in rakibi Careem, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Türkiye başta olmak 13 ülkedeki 14 milyon kullanıcısının verilerini çaldıran şirketten yapılan açıklamada, "Ekibimiz derhal bu durumu inceleme altına aldı" dedi.

Akıllı telefon uygulaması üzerinden lüks araç çağırma hizmeti sunan Careem, Türkiye başta olmak birçok ülkedeki kullanıcı verilerini çaldırdı. 14 milyondan fazla kullanıcının etkilendiği olayda Careem'in hizmet verdiği ülkeler arasında Ortadoğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye bulunuyor. Şirketten yapılan açıklamada 14 Ocak 2018'de, veri depolamak için kullanılan sunuculara siber suçlular tarafından yetkisiz erişimin söz konusu olduğu belirtildi.

Sputnik'in haberine göre açıklamada, "Ekibimiz derhal bu durumu inceleme altına aldı, bu işlemde harici bir siber güvenlik firması ile birlikte çalışmak suretiyle müşterilerimiz ve kaptanlarımızı korumak için ve hizmetlerimiz kesintiye uğramamış olduğundan emin olmak için çalışmalara koyuldu. Bu bilgilerin tamamen ayrı başka bir sistemimizde güvenli bir şekilde halde tutulduğunu tekrar teyid etmek isteriz" denildi. 

Yaşanan bu olaydan sonra kullanıcıların aklına ise kredi kartı bilgilerinin tehlikede olup olmadığı geldi. Bu konuda da açıklamaya yapan Careem, kredi kartı bilgilerinin ayrı bir sistemde tutulduğunu ve kredi kartı bilgilerine erişildiğine yönelik bir kanıt bulunmadığını belitti.

Yaşanan bu olaydan sonra kullanıcıların alması gereken önlemlere değinen şirketin açıklamasında şu maddeler yer aldı: 

"Careem şifrenizi değiştiriniz. Zor ve karmaşık şekilde belirlediğiniz şifreyi farklı hesaplarda kullanmayınız. Kişisel bilgilerinizi isteyen hiç bir e-postaya cevap vermeyiniz ve tıklamayınız."

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