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    CardFinans’tan Instagram Fotoğraf Sergisi

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 16:36 | Son Güncelleme:

    CardFinans, Dünya Mutluluk Günü’ne özel olarak başlattığı Instagram’da yayınlanan fotoğraflardan seçilen karelerden oluşacak Mutluluk Günü Sergisi 17 – 20 Mart tarihleri arasında Soul’n Art Gallery– Akaretler ’de ziyaretçilerini bekliyor.

    CadFinans’ın pozitif anların yüklendiği paylaşım platformu Instagram’ı gerçek dünyaya taşıyarak, insanların birbirlerinin mutlu anlarından ilham almasını sağlamak üzere düzenlediği etkinliğe 6 bin 500 kişi 8 bin 300 fotoğraf ile katıldı. Yarışmada #HayatAldıklarındanFazlasıdır ve #mutluyumçünkü etiketleri ile mutluluğun fotoğrafları Instagram uygulaması aracılığı ile paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflarda mutluluk tanımında ana tema, anne – bebek sevgisi ve aşk oldu.

    Etkinlik kapsamında fotoğraflarını paylaşanlar ayrıca, arkadaşları ile geçirdikleri zamanları ve tatil fotoğraflarını paylaşmaya değer kareler olarak gördüler.

    Özel jürinin seçimi ile en az bin fotoğrafın polaroid olarak ziyaretçilerle buluşacağı sergi, 17 - 20 Mart tarihlerinde, 10.00-18.00 saatleri arasında Soul’n Art Gallery Akaretler’de ziyaret edilebilecek.

    Adres: Vişnezade Mahallesi, Bakkal Bilal Sok. No:2, 34357 Beşiktaş

    Etiketler: cardfinans , instagram , sergi
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