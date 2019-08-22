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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.08.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Carbanak grubunu yakalamak için verilen mücadelenin belgeselini yayınladı

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Carbanak grubunu yakalamak için verilen mücadelenin belgeselini yayınladı

Kaspersky’nin çevrim içi dijital kültür dergisi Tomorrow Unlocked, ünlü Carbanak APT grubu ve 1 milyar dolarlık banka soygunu hakkında dört bölümlük bir belgesel yayınladı. Yaşanan olayları anlatan belgesel, “hacker:HUNTER” adlı yeni siber suç dizisinin ilk bölümü oldu.

Dört bölümden belgeselde (toplam 31 dakika), yürütülen uluslararası soruşturma kapsamında gruptan dört kişinin Tayvan ve İspanya’da tutuklanmaları anlatılıyor. Bu suç hikayesi Carbanak çetesinin geçmişini, parayı nasıl çaldıklarını ve bu grubu durdurmanın neden çok zor olduğunu da gözler önüne seriyor. Belgesel çeşitli güvenlik markalarından uzmanlar, devlet yetkilileri ve medya mensuplarını bir araya getiriyor. 

Carbanak çetesi adını olağanüstü boyutlardaki para hırsızlığıyla duyurdu. Carbanak, genellikle devlet destekli tehdit gruplarının kullandığı gelişmiş cihazlar, teknikler ve işlemleri sıradan finansal suçlar için kullanan ilk grup oldu. Çete, para kazanırken gizli kalmayı da gelişmiş grupların uyguladığı yöntemlerden öğrendi. 

Carbanak zaman içinde yasa dışı gelir elde amacı taşıyan çeşitli siber suç faaliyetlerini kapsayan bir şemsiye haline dönüştü. Yapılan uluslararası iş birliği sonucunda 2018’de çeteye üye olduğundan şüphelenilen kişiler tutuklandı. 

Yeni yayınlanan film, dünya çapında önde gelen siber vakaları konu alacak belgesel serisinin ilk bölümü olacak. “hacker:HUNTER” dizisi ikinci bölümünde 2017’de yaşanan Wannacry salgınını konu alacak. Heyecan verici dizinin ilerleyen bölümlerinde de tarihin en inanılmaz siber suçları anlatılmaya devam edecek. 

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Jornt van der Wiel, “Carbanak’ı ilk keşfettiğimizde, gelişmiş yapıları bizi etkilemişti. Ağlardaki hareket şekilleri ve finans kuruluşlarından para çalma yöntemleri daha önce hiç görmediğimiz türdendi. Ancak, taktiklerini, tekniklerini ve prosedürlerini devlet destekli APT saldırılarından alan bu tehdidi durdurmak zorunda olduğumuzu da biliyorduk. Bu belgeselin, bu suç grubunun nasıl çalıştığını ve siber suçun cezasız kalmadığını göstereceğini umuyorum.” dedi.

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