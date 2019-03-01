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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.03.2019 - 04:58, Son Güncelleme:

Captain Marvel sinemadan önce 'cebe' girdi!

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Captain Marvel sinemadan önce 'cebe' girdi!

Yeni güncelleme sayesinde Mart 2019 tarihinde gösterime girecek filmdeki kahramanlar ve kostümleri oyuna eklenmiş olacak.

Netmarble Corp. oyuncuların, süper hahraman aksiyon-RPG mobil oyunu MARVEL Future Fight'ta, yakında gösterime girecek MARVEL kahramanlarından Captain Marvel filmindeki yeni karakter tasarımlarını önceden oyun görebileceklerini duyurdu. Şimdiye kadar yalnızca adı duyulan Kaptan Marvel, bir diğer adıyla Carol Danvers rolünde Brie Larson'a yer veren filmde, galaksinin en görkemli kahramanları, galaksiler arası bir savaşta kötülüğe karşı savaşacak.

Kahramanlar için yepyeni kostümler

MARVEL Future Fight oyuncuları filmde yer alan Nick Fury (Modern), Minn-Erva (Modern) ve Korath (Kaptan Marvel) gibi karakterleri oyunda oynayabilecek. Bunun yanı sıra, Kaptan Marvel, Ronan, Nick Fury ve Minn-Erva için filmden esinlenilen yeni tasarlanmış kostümler oyunda yer alacak. Yeni bir Kaptan Marvel Kostüm Koleksiyonu da oyuna eklenecek.

3 yeni bölüm eklenecek

Yeni karakterler ve kostümlerin yanı sıra, yeni bir MARVEL'den Kaptan Marvel temalı Efsanevi Savaşta, filmde görülen arka plan ve karakterlerden oluşan üç yeni bölüm olacak. Kaptan Marvel, Kategori-3'e yükseltilip yeni bir Nihai Yetenek alırken, Kaptan Marvel, Ronan, Nick Fury, Minn-Erva ve Korath için "Potansiyel Geliştirme" özelliği oyuna eklenecek.

Bu güncelleme ile ayrıca, Karakter Almanağına karakterler hakkında daha fazla bilgi görüntülenmesini sağlayan bir geliştirme geldi. Ayrıca, yeni bir Özel Görev Paketi ve CPT'ler de oyuna gelecek. Son olarak, hakkında ilerleyen günlerde daha fazla bilgi verilecek bir de Koleksiyoncu Kasası var.

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