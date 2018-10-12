Canon'un hedefi 'aynasız'da pazar liderliği

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
12.10.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Canon'un hedefi 'aynasız'da pazar liderliği

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Canon'un hedefi 'aynasız'da pazar liderliği

Son dönemlerde özellikle profesyonel fotoğraf makineleri ve kameralarda nefes kesen teknolojik yenilikler yaşanıyor. Her yıl Almanya Köln’de gerçekleştirilen Photokina Fuarı’nda fotoğraf sektörünün öncü markaları bu yeni teknolojileri sergiliyor ve sektörün nabzını tutuyor. Aynasız fotoğraf makinelerinin damga vurduğu fotoğrafçılık sektöründe bu yıl markalar yeni modellerini arka arkaya fotoğraf tutkunlarının beğenisine sundu. Canon da bu isimlerden biri... Bu kapsamda Canon Eurasia B2C Satış Müdürü Halil Turan, yeni çözümlerini Hürriyet'e anlattı.

Her geçen gün yeni bir gelişmeyle karşımıza çıkan görüntüleme teknolojilerindeki son durumu konuşmak ve değerlendirmek için Photokina’da Canon Eurasia B2C Satış Müdürü Halil Turan ile bir araya geldik ve Canon’un geçen aylarda lansmanını yaptığı yeni serisi EOS R ve R lensleri ile ilgili konuştuk.

Yeni Trend: Aynasız

Türkiye’nin Canon’un en çok önem verdiği ilk 10 pazar içerisinde yer aldığını belirten Turan, EOS R ile Canon’un DSLR alanında sahip olduğu %67’lik pazar payını yükselteceği ve aynasız pazarının lideri olmayı hedeflediklerini aktardı. EOS R’ın öne çıkan özellikleri arasında; sahip olduğu dünyanın en hızlı otomatik odaklanma özelliği ve çok düşük ışıklandırmalar altında yüksek netlik kapasitesi yer alıyor. 4K video özelliğine de sahip EOS R, 100- 40.000 ISO aralığında 30.3 megapiksel boyutunda fotoğraf çekebiliyor. Hafifliği ve ince gövdesi ile kolay bir kullanım sunan EOS R’da ayrıca vahşi doğa fotoğrafçılarının işlerini kolaylaştıracak “Sessiz Mod” seçeneği de bulunuyor. 2019 yılında %19’luk bir büyüme hedefleri olduğunu aktaran Turan, EOS R serisinde 35mm full-frame CMOS sensör ve en yeni DIGIC 8 görüntü işlemcisini bir araya getirerek yüksek kaliteli karelerin kolayca yakalanmasına yardımcı olmayı amaçladıklarını vurguladı.

Canonun hedefi aynasızda pazar liderliği

Hafif ve Ergonomik Tasarımlı Yeni Lensler

Canon, EOS R serisinin yanı sıra lens ailesine yenilerini ekledi. Yeni nesil EF 400mm f/2.8L IS III USM ve EF 600mm f/4L IS III USM’nin hafifliği ve ergonomik tasarımı ile hareketli karelerde net görüntülerin elde edilmesini sağladıklarını belirten Turan, yeni lenslerinin beş duraklı görüntü sabitleyici (IS) teknolojisine sahip olması, çekim sırasında makinenin titremesini engelleyerek fotoğrafçıların performanslarını arttırdıklarını aktardı. Yeni nesil lenslerle yaratıcı videolar çekmenin daha kolay olduğunu dile getiren Turan, özellikle güçlü odak özelliği ve SWC tasarımıyla mercek parlamalarını ciddi oranda azaltarak kaliteli çekimleri garantiledikleri bilgisini paylaştı. 

“Fotoğrafçılık Kültürünü Yaygın Hale Getirmek İstiyoruz”

Canon, önümüzdeki günlerde fotoğrafçılığın tarihi merkezi Sirkeci’de 6 katlı deneyim merkezi açmayı planlıyor. Türkiye’deki fotoğrafçılık kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Canon ürünlerinin ücretsiz olarak denenebileceği bir merkez açacaklarını söyleyen Turan: “Yeni bir yatırıma imza atarak İstanbul Sirkeci’de bir deneyim merkezi açacağız. Yıl sonuna kadar tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak hayata geçireceğimiz bu merkezde ürün satışımız olmayacak. Fotoğrafçılığa ilgi duyanların kendilerini geliştirecekleri, istedikleri Canon modellerini gelip deneyimleyebilecekleri bir alan olacak. Fotoğraf severler, özel hazırladığımız stüdyoları diledikleri gibi kullanabilecek. Düğün, yemek fotoğrafçılığı gibi alanlarda kendilerini geliştirmek isteyenler ise eğitimlerimizden ücretsiz olarak faydalanabilecek” dedi.

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