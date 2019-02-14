Canon'un en küçük aynasız makinesi görücüye çıktı!
Canon oldukça önem verdiği aynasız makinelere bir yenisini daha ekledi. İşte EOS RP adındaki makinenin özellikleri...
Canon, en hafif ve en küçük aynasız makinesini tanıttı. EOS RP olarak adlandırılan bu model tam kare sensörüyle dikkat çekiyor. Özelliklerine göre uygun fiyata satışa sunulacak olan makinenin DIGIC 8 görüntü işlemcisi bulunuyor.
Boyutu ve ağırlığı sayesinde kullanışlı bir yapıya sahip olan EOS RP, 26 Megapiksel CMOS sensör ile geliyor. Maksimum 102.400 ISO'ya kadar arttırılabilen makine, düşük ışıkta iyi bir performans gösterecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda 3 inç boyutunda döndürülebilir LCD ekrana sahip olan cihaz 24 FPS 4K video çekebilme özelliğine sahip.
485 gram ağırlığı ile oldukça ufak olan EOS RP, Wifi ve Bluetooth özelliklerine sahip. Ayrıca suya ve toza karşı dayanıklı olan makinenin USB şarj girişi de bulunuyor. Tanıtımı yapılan cihazın gövde fiyatı için 1299 dolar belirlenmiş. Eğer makineyi 24-105 mm f/3.5-5.6 IS STM lens ile birlikte almak isterseniz 2199 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Canon EOS RP'nin 27 Şubat tarihinde satışa sunulacağını belirtelim.
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