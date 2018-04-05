Canon yeni EMEA Başkanı ve CEO’sunu atadı

Canon EMEA’nın CEO’su ve Canon Inc.’nin kıdemli yöneticisi görevlerini altı yıl üstlendikten sonra emekli olan Rokus van Iperen, Océ NV’deki seçkin kariyerinin ardından 2012 yılında Canon Europe’un Başkan ve CEO’su olarak atanmıştı. Başlangıçta Océ’nin Canon bünyesine sorunsuz bir şekilde entegre edilmesinin sağlanmasıyla görevlendirilen Iperen, şirketin dijitalleşme stratejisini hayata geçirmek için diğer pek çok önemli şirket satın alma girişimine başarılı bir şekilde başkanlık etti. Ayrıca çözüm odaklı bir portföy oluşturulmasını sağlamış ve ağ görsel çözümleri (NVS) gibi büyüme potansiyeli yüksek alanlarda yeni işler yapmanın zeminini de hazırlamıştır.

Bu görevi öncesinde Canon USA’nın Başkan ve COO’luğunu üstlenen Yuichi Ishizuka, Canon EMEA Başkanı ve CEO’su görevine 1 Nisan 2018 itibarıyla başladı. Ishizuka, 120 ülkede operasyonları olan, yaklaşık 18.000 çalışanı istihdam eden ve Canon’un yıllık küresel gelirinin dörtte birini karşılayan bir organizasyonun liderliğini devralmış oldu.

Canon Inc.’nin Yönetim Kurulu Üyeliği’ni de yürütmekte olan Yuichi Ishizuka, yeni görevine, Canon’un mevcut ana işini destekleyip büyütürken aynı zamanda NVS, endüstriyel ekipman ve ticari baskı gibi yeni alanlarda markanın görüntüleme uzmanlığına yatırım yapma sorumluluklarıyla başlayacak.