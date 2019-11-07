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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Canon, ücretsiz profesyonel video eğitimi vermeye başladı

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Canon, ücretsiz profesyonel video eğitimi vermeye başladı

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Canon, EOS R serisi makinelerden birini alanlara ücretsiz olarak video eğitimi sunmaya başladı. Böylece tüketici, makineyi almasıyla birlikte, eğitimini de ek ücret ödemeden alabilecek.

Canon, üstün performansıyla dikkat çeken ürünü EOS R için hayata geçirdiği yeni kampanyası ile video konusunda profesyonelleşmek isteyenleri “Videographer Uzmanlık Sertifikası” sahibi yapıyor. 

4 gün boyunca kaçırılmayacak eğitim 

1 Ekim – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Canon Eurasia garantili EOS R satın alanlar bu eğitimden faydalanabiliyor. Katılımcılar, İstanbul Sirkeci’deki Canon Deneyim Merkezi’ndeGörüntü Yönetmeni Burak Günaydın tarafından 3.000 TL değerindeki teorik ve uygulamalı video eğitimi alarak “Videographer Uzmanlık Sertifikası”na sahip olma hakkı kazanıyor. 

4 gün sürecek eğitimde ışık tekniğinden çekim tekniklerine, pre-production’dan post-production’a kadar videoya dair tüm bilgiler detaylı olarak paylaşılıyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, belirtilen tarihlerde satın aldıkları EOS R ürününün faturası ile garanti kartını ve ad-soyad dahil iletişim bilgilerini cdm@canon.com.tradresine e-posta göndererek katılımı gerçekleştirebiliyor. 

Kampanya katılım koşulları ve detayları:

*Kampanyaya katılım 1 Ekim – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında satın alınan Canon Eurasia garantili EOS R ürünleri için geçerli.

*Katılım için satın alınan ürünün faturası ve garanti kartının ibraz edilmesi gerekiyor.

İbraz için gerekli belgelerin taranmış görüntülerinin; ad-soyad ve iletişim bilgileri ile birlikte adresine kampanya süresi içerisinde e-posta ile gönderilmesi gerekiyor.

*Eğitimler, 4 gün boyunca Görüntü Yönetmeni Burak Günaydın tarafından verilecek.

*Eğitim yeri; Canon Deneyim Merkezi, İstanbul Sirkeci’dir. Şehir içi veya şehir dışı tüm katılımcıların ulaşım masrafları katılımcıların kendisi tarafından karşılanacak.

*İlk eğitim programı: 19-22 Kasım 2019 tarihleri ve 10:00-15:00 saatleri arası olarak belirlendi.

Eğitimin kapsamı ve program başlıkları aşağıdaki gibi:

1. Gün : EOS R Özellikleri & Aksesuarlar
2. Gün : Estetik & Işık Tekniği & Pre-Production
3. Gün : Çekim
4. Gün : Post-Production

4 günlük eğitime eksiksiz katılım sonrası tüm katılımcılara “Videographer Uzmanlık Sertifikası” verilecektir.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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