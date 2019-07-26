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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

Canon, Türklerin fotoğrafçılık alışkanlıklarını açıkladı

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Canon, Türklerin fotoğrafçılık alışkanlıklarını açıkladı

Canon, Dünya Kamera Günü kapsamında yaptığı araştırma ile Türklerin fotoğrafçılık alışkanlıklarını açıkladı. Yapılan araştırmada, Türklerin fotoğraf tutkusu, fotoğraf makinesi tercihleri, ilgi duydukları fotoğrafçılık türleri gibi birçok farklı alanda dikkat çekici veriler ortaya çıktı.

Canon, Dünya Kamera Günü özelinde fotoğraf düşkünlerinin fotoğrafçılığa dair önceliklerini, ilgisini ve fotoğraf makinesi seçimleri gibi detayları içeren bir araştırmaya imza attı. Şirketin Türkiye'deki Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilen ankete verilen 51 bin yanıtı analiz ederek Türkiye’nin fotoğrafçılığa dair tercihlerini ortaya koyan haritayı oluşturdu.

Performans her şeyden daha değerli

Anket sonuçlarına göre; yüzde 60’ı erkek; yüzde 40’ı kadın olan katılımcıların yarısından fazlası kendi fotoğraf makinesine sahip. Fotoğraf makinesi satın alınırken de zannedilenin aksine fiyattan önce ürününün performansına dikkat ediyor. Anketi yanıtlayanların yüzde 68’i fotoğraf makinesini, performansına bakarak satın almaya karar veriyor. Satın alma ise en çok teknoloji marketlerinden gerçekleştiriliyor.

Türkler, fotoğraf makineleri ile selfie çekmiyor

Ankete katıların yüzde 40’ı ne kadar sıklıkta fotoğraf çektikleri sorusuna haftada 1 yanıtını verirken her 2 kişiden 1’i ise fotoğraf makinesine 2.000 ile 5.000 TL arasında bütçe ayırıyor. Çalışmanın dikkat çeken sonuçlardan bir diğeri ise dünyadaki birçok millet gibi selfie çekmeyi seven Türkler, sanılanın aksine fotoğraf makinelerini selfie için kullanmıyor, yalnızca fotoğraf çekiyor.

En çok doğa fotoğrafçılığı seviliyor

Anketi yanıtlayanlar en çok kış mevsiminde fotoğraf çekmeyi sevdiklerini belirtirken; katılımcıların yüzde 57’si ise doğa karelerini fotoğraflamayı tercih ediyor. Katılımcılardan yüzde 77’si kendini amatör olarak tanımlarken, düzenli olarak fotoğraf çekenlerin ise yakın çekim yapmayı daha çok sevdiği görülüyor. Son olarak fotoğraf makinelerinde en çok hareketli ekran özelliği kullanılıyor.

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