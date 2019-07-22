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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.07.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Canon PowerShot G5 X Mark II İstanbul'u fotoğraflayacak

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Canon PowerShot G5 X Mark II İstanbul'u fotoğraflayacak

Canon, kompakt ürün ailesinin en yeni üyelerinden olan ve Ayvalık Cunda’da gerçekleştirilen özel gezi etkinliği ile tanıtılan PowerShot G5 X Mark II, özellikle seyahatlerdeki performansıyla da öne çıkıyor. Bu kapsamda şirket, kullanıcılar için birebir ürünü deneyimleme fırsatı sunulacak. Canon, yarışma sonucu seçilecek 7 kişiye ünlü fotoğrafçı Sadık Üçok rehberliğinde PowerShot G5 X Mark II’yi birlikte kullanacak.

Canon, gezmeyi ve fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılara yönelik ikonik PowerShot serisine eklediği yeni modeli PowerShot G5 X Mark II’yi görücüye çıkarıyor. 4K çekim kalitesiyle yüksek performans sergileyen PowerShot G5 X Mark II, Canon'un Ayvalık Cunda’da düzenlediği bir gezi ile ilk kez basın mensuplarıyla buluştu.

Fotoğraf tutkunları için de özel bir tanıtım etkinliği gerçekleştirmeye hazırlanan Canon, bu deneyimi yaşayacak 7 kişi için bir yarışma düzenliyor. Ürün satışa çıkmadan ilk kez deneme imkanı bulacak bu kişilerin yapması gereken tek şey ise canon.com.tr/get-inspired/city-tours-photography-competition web sitesini ziyaret ederek, formu doldurmak. Yapılacak kura sonucunda PowerShot G5 X Mark II’yi ilk defa deneyecek kişi 20 Ağustos 2019 tarihinde Canon’un internet sitesinde duyurulacak.

Canon PowerShot G5 X Mark II İstanbulu fotoğraflayacak

Yarışmayı kazanan şanslı fotoğraf tutkunları, 24 Ağustos Cumartesi günü ünlü fotoğrafçı Sadık Üçok eşliğinde yeni kompakt fotoğraf makinesi Powershot G5X Mark II'yi birlikte deneyimleyebilecek.

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