Canon PowerShot G5 X Mark II İstanbul'u fotoğraflayacak
Canon, kompakt ürün ailesinin en yeni üyelerinden olan ve Ayvalık Cunda’da gerçekleştirilen özel gezi etkinliği ile tanıtılan PowerShot G5 X Mark II, özellikle seyahatlerdeki performansıyla da öne çıkıyor. Bu kapsamda şirket, kullanıcılar için birebir ürünü deneyimleme fırsatı sunulacak. Canon, yarışma sonucu seçilecek 7 kişiye ünlü fotoğrafçı Sadık Üçok rehberliğinde PowerShot G5 X Mark II’yi birlikte kullanacak.
Canon, gezmeyi ve fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılara yönelik ikonik PowerShot serisine eklediği yeni modeli PowerShot G5 X Mark II’yi görücüye çıkarıyor. 4K çekim kalitesiyle yüksek performans sergileyen PowerShot G5 X Mark II, Canon'un Ayvalık Cunda’da düzenlediği bir gezi ile ilk kez basın mensuplarıyla buluştu.
Fotoğraf tutkunları için de özel bir tanıtım etkinliği gerçekleştirmeye hazırlanan Canon, bu deneyimi yaşayacak 7 kişi için bir yarışma düzenliyor. Ürün satışa çıkmadan ilk kez deneme imkanı bulacak bu kişilerin yapması gereken tek şey ise canon.com.tr/get-inspired/city-tours-photography-competition web sitesini ziyaret ederek, formu doldurmak. Yapılacak kura sonucunda PowerShot G5 X Mark II’yi ilk defa deneyecek kişi 20 Ağustos 2019 tarihinde Canon’un internet sitesinde duyurulacak.
Yarışmayı kazanan şanslı fotoğraf tutkunları, 24 Ağustos Cumartesi günü ünlü fotoğrafçı Sadık Üçok eşliğinde yeni kompakt fotoğraf makinesi Powershot G5X Mark II'yi birlikte deneyimleyebilecek.
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