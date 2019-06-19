Canon, LEGRIA HF G50 ve LEGRIA HF G60 ürünlerini tanıttı
Canon’un yeni LEGRIA HF G50 ve LEGRIA HF G60 modelleri, 4K UHD özelliği sayesinde 1/2.3 ve 1.0 tip sensör nitelikli optikleri sayesinde sağladığı görüntü kalitesiyle dikkat çeken videolar yaratılıyor. Sahip olduğu Dual Pixel CMOS AF teknolojisiyle yeni kameralar, göz alıcı ayrıntıları yakalamayı sağlayarak iyi kalitede videolara imza atılmasına yardımcı oluyor.
LEGRIA HF G50 ve LEGRIA HF G60 modelleri, f/1.8 – f/2.8 maksimum diyafram donanımı ve 20x zum lens özellikleriyle görüntülerin en ince detayına kadar kaydedilmesine yardımcı oluyor. Ayarları arasında olan alan derinliği kontrol fonksiyonu da kullanıcılarına daha canlı ve net görüntüler sunuyor. Yüksek odak hızının sağladığı netliğin yardımıyla her iki kamera da belgesel çekimleri için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda ayarlanabilir oynatma hızı özelliğine sahip bu kameralar, amatör kullanıcıların yaratıcı denemeler yapmasına ve video içeriklerinin dramatik etkisini güçlendirmesine yardımcı oluyor.
Tasarımında, tarzını videolarına yansıtmak isteyenlerin ihtiyaçlarının da dikkate alındığı bu modellerde ayarları kişiselleştirme özelliği de bulunuyor. Tercihlere göre düzenlenebilen ayarlar her video çekiminde kullanıcılarına özgünlük sunuyor. Ayrıca, son teknolojiye sahip bu kameralar, iki elde kullanılma fonksiyonu sayesinde çok fazla hareketin olduğu çekimlerin rahat geçmesine yardımcı oluyor.
Ünlü sensör tabanlı otomatik odaklanma teknolojisi tarafından desteklenen yeni modeller, kullanıcılara, deneyimlerini ve arzu ettikleri etkinlikleri 4K kalitesinde bir netlik ile kaydedebilme imkanı sunuyor. Aynı zamanda yüksek performanslı odak takibi özelliği Dual Pixel CMOS AF sayesinde yeni kameralar, basit çekimleri bile profesyonel bir boyuta taşıyor. Geniş 1.0 tip sensörü ve maksimum f/2.8-4.5 lens diyaframı aracılığıyla kusursuz ve göz kamaştıran kareler elde ediliyor.
LEGRIA HF G50 - Temel özellikler:
20x optik zum
4K sensör
f/1.8 – f/2.8 lens diyaframı
Dinamik modla görüntü sabitleyici
Özel işlev kadranı ve tuşları
LEGRIA HF G60 - Temel özellikler:
15x optik zum
Dual Pixel CMOS AF donanımlı 1.0 Tip 4K sensör
f/2.8 – f/4.5 lens diyaframı
Dinamik modla görüntü sabitleyici
Özel işlev kadranı ve tuşları
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