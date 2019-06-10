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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.06.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

Canon L lensleri hakkında bilmeniz gereken 5 gerçek

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Canon L lensleri hakkında bilmeniz gereken 5 gerçek

Canon, daha çok profesyonel fotoğrafçıların tercih ettiği L Lens serisindeki EF 400mm f/2.8 IS III USM ve EF 600mm f/4L IS III USM modelleri hakkında bilinmeyen 5 gerçeği paylaştı.

1- Takım çantasından 1 kg azaltan hafiflik

Fotoğraf tutkunlarının bugün en zorlandığı noktalardan biri olan takım çantaları artık bu lenslerle daha hafif. Çekim takımlarının ağır olması uzun vadede performansı da etkilediği için bu ağırlığı maksimumda azaltmak daha kaliteli fotoğraflara giden yolda önemli bir adım oluyor. Serinin en hafif lensi EF 400mm f/2.8 IS III USM, 2,8 kg ağırlığı ile bir önceki modelden yaklaşık 1 kg daha hafif. Bu özelliği ile EF 400mm f/2.8 IS III USM, fotoğrafçı dostu bir lens olarak adlandırılıyor. Aynı şekilde EF 600mm f/4L IS III USM de yaklaşık 900g (870g) ağırlığında olup kendinden önceki modelden daha hafif. Bu lensler aynı zamanda güçleri ve hafiflikleri korunarak %20 daha ince olan yeni cam malzemenin kullanıldığı ilk Canon ürünleri olma özelliğini de taşıyor.

2- Fotoğrafçının bir parçası olmayı sağlayan denge

Canon, EF 400mm f/2.8 IS III USM ve EF 600mm f/4L IS III USM lensleri geliştirme sürecindeki test aşamalarında ağırlığın azaltılmasıyla birlikte daha kusursuz bir dengeye ulaşabilmek için ağırlık merkezinde de yenilikler yaptı. Canon, lenslerin iç yapısını buna göre tamamen yeniden düzenleyerek fotoğraf tutkunlarının ağırlık merkezi nedeniyle karşılaşabilecekleri olası problemleri ortadan kaldırdı. Bu sayede kullanıcılarına yüksek bir konfor ve çekim kalitesi sunan bu lensler, muhteşem dengeleri ile fotoğrafçıların vücudunun bir parçası gibi uyum sağlıyor.

Canon L lensleri hakkında bilmeniz gereken 5 gerçek

3- Profesyonellerin gözünden tasarım

Sahadaki bilgilere ve kullanıcı deneyimlerine önem veren Canon, bu lenslerin tasarımında deneyimlerine güvendiği profesyonellerden destek aldı. Lens geliştiricileri ürünlerin teknik açıdan maksimumda iyileştirilmiş bir deneyim sunabilmelerini sağlamak için fotoğrafçıların yaşadıkları zorlukları belirlediler. Canon'un Japonya’daki Utsunomiya lens fabrikasında bu yeni lenslerin yapım sürecine Canon Inc.’nin Yönetici Ürün Planlayıcısı Shota Shimada öncülük etti. Shimada ve profesyonellerden oluşan ekibine göre, kolayca kullanılabilme özelliğine sahip güvenilir, dayanıklı ve optik açıdan daha iyi lensler yaratmak en büyük ihtiyaç olarak belirlendi ve çalışmalar bu bilgilerin etrafında şekillendirildi.

4- Tüm sıcaklıklarla baş edebilen malzemeler

Doğanın ekstrem şartlarıyla mücadele eden fotoğrafçılar için yalnızca saliseler büyük önem taşımıyor. Bunun yanı sıra kullandıkları ürünlerin doğanın zorlu koşullarında beklenen performansı sunmak için ciddi bir dayanıklılığa sahip olması gerekiyor. İster ani sıcaklık iniş çıkışlarında çalışan bir kış sporları fotoğrafçısı, ister cehennem sıcağında hayvanların su içtiği yere ulaşmaya çalışan bir vahşi yaşam fotoğrafçısı olsun hız kadar bu koşullarda performans sunacak ürünlerin malzemeleri de büyük bir öncelik taşıyor. Buradan yola çıkarak fotoğrafçıların hayatını kolaylaştırabilmek adına EF 400mm f/2.8 IS III USM ve EF 600mm f/4L IS III USM lensler, termal yalıtım kaplaması işlevi gören ve lenslerin tüm sıcaklıklarda en iyi performansını sürdürmesini sağlayan yeni bir kaplama ile geliştirildi.

5- 3D yazıcılar ile ‘En doğru’ kullanım

Lenslerin geliştirme ve tasarım aşamasında Canon’un kendi üretimi 3D yazıcılardan yararlanıldı. Üretilen bu hassas modeller fotoğrafçılarla paylaşıldı ve alınan geri bildirimler sayesinde erken aşamalarda daha yuvarlak bir tripod tabanı plakası oluşturmak gibi daha birçok özellik fark edilerek müdahale edildi.

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