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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
31.10.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

Canon, Irista servisinin fişini çekiyor

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Canon, Irista servisinin fişini çekiyor

Fotoğraf makinesi dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Canon, yaklaşık iki yıl önce kullanıcılarına sunduğu ve fotoğrafların internet ortamında depolanmasına imkan veren platformu Irista'yı kapatmaya karar verdi.

Canon, fotoğraf çekenlerin fotoğraflarını internet üzerinde depolaması ve her yerden ulaşabilmesi için kullanıma sunduğu Irista platformunu kapatmaya karar verdi. 15 GB'lık alanı ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan şirket, bulut depolama çözümünü kendine özel bir hale getirdi. Irista'nın mevcut depolama platformlarından farkı fotoğraf konusundaki detaylı arayüzüydü. Örneğin geçmiş 5 yıla ait tüm fotoğrafları depoladığınızda otomatik olarak fotoğrafları filtreliyordu. Yani '2015 yılında EOS 5D Mark III, 24-70 f/2.8 lensle çekilmiş' gibi bilgiler sunuyordu. Ayrıca manzara, portre gibi fotoğrafları da ayrı bir yerde filtreleyebiliyordu. Bu özellik; hem amatör kullanıcılar, hem de profesyonel fotoğrafçılar için büyük kolaylık sunuyordu. 

Canon, Irista servisinin fişini çekiyor

Ancak Irista abonelerine geçtiğimiz günlerde yollanan e-posta, bu hizmetin sona ereceğini ortaya koydu. Canon'dan gelen mesaj şöyle:

"Maalesef Irista'yı kapatmaya karar verdik. Bu hizmeti yıllardır kullandığınız için teşekkür ederiz; hizmetten keyif aldığınızı umuyoruz. Hesabınız 31 Ocak 2020'ye kadar bu durumdan etkilenmeyecektir. Bu tarihte hesabınız kapanacak, bilgileriniz ve verileriniz silinecektir. Bu gerçekleşmeden önce aşağıdaki üç basit adımı izleyerek fotoğraflarınızı ve videolarınızı indirebilirsiniz:

1. Canon ID'nizi kullanarak Irista hesabınızda oturum açın,
2. "Tüm Fotoğrafları ve Videoları İndir" seçeneğinin yanındaki bağlantıya tıklayın,
3. ZIP dosyalarını bilgisayarınıza indirin.

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