Canon, Irista servisinin fişini çekiyor
Fotoğraf makinesi dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Canon, yaklaşık iki yıl önce kullanıcılarına sunduğu ve fotoğrafların internet ortamında depolanmasına imkan veren platformu Irista'yı kapatmaya karar verdi.
Canon, fotoğraf çekenlerin fotoğraflarını internet üzerinde depolaması ve her yerden ulaşabilmesi için kullanıma sunduğu Irista platformunu kapatmaya karar verdi. 15 GB'lık alanı ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan şirket, bulut depolama çözümünü kendine özel bir hale getirdi. Irista'nın mevcut depolama platformlarından farkı fotoğraf konusundaki detaylı arayüzüydü. Örneğin geçmiş 5 yıla ait tüm fotoğrafları depoladığınızda otomatik olarak fotoğrafları filtreliyordu. Yani '2015 yılında EOS 5D Mark III, 24-70 f/2.8 lensle çekilmiş' gibi bilgiler sunuyordu. Ayrıca manzara, portre gibi fotoğrafları da ayrı bir yerde filtreleyebiliyordu. Bu özellik; hem amatör kullanıcılar, hem de profesyonel fotoğrafçılar için büyük kolaylık sunuyordu.
Ancak Irista abonelerine geçtiğimiz günlerde yollanan e-posta, bu hizmetin sona ereceğini ortaya koydu. Canon'dan gelen mesaj şöyle:
"Maalesef Irista'yı kapatmaya karar verdik. Bu hizmeti yıllardır kullandığınız için teşekkür ederiz; hizmetten keyif aldığınızı umuyoruz. Hesabınız 31 Ocak 2020'ye kadar bu durumdan etkilenmeyecektir. Bu tarihte hesabınız kapanacak, bilgileriniz ve verileriniz silinecektir. Bu gerçekleşmeden önce aşağıdaki üç basit adımı izleyerek fotoğraflarınızı ve videolarınızı indirebilirsiniz:
1. Canon ID'nizi kullanarak Irista hesabınızda oturum açın,
2. "Tüm Fotoğrafları ve Videoları İndir" seçeneğinin yanındaki bağlantıya tıklayın,
3. ZIP dosyalarını bilgisayarınıza indirin.
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