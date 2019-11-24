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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Canon EOS Ra: 4K video çekebilen ilk astro fotoğraf makinesi

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Canon EOS Ra: 4K video çekebilen ilk astro fotoğraf makinesi
Fotoğraflar: Canon

Canon, ikonik full frame serisi ile EOS R sistemini buluşturan ilk full frame astrofotoğrafi makinesi EOS Ra modelini tanıttı. Gökyüzünün gizli renklerini rahatlıkla ortaya çıkarabilen özelliklere sahip EOS Ra kullanışlı ve kompakt yapısıyla da pratiklik sunuyor.

Canon, evrenin derinliklerini keşfetmek isteyen fotoğraf meraklılarını full frame astrofotografi makinesi EOS Ra ile tanıştırıyor. Gecenin karanlığında gökyüzünün gizli renklerini ortaya çıkarmak isteyenlerin net kareler yakalamalarını sağlayan EOS Ra, hafif ve kompakt olmasıyla da dikkat çekiyor.

Bilgisayar bağlantısına ve harici güce ihtiyacı olmayan EOS Ra, uzay fotoğrafçılığı tutkunlarına daha yüksek kalitede görüntü yakalama imkanı tanıyor. Uzun süre yıldızları ve gökyüzünü fotoğraflamayı sevenler için ideal olan EOS Ra, ergonomik yapısıyla fotoğrafçıların kontrolünü düzeye taşıyor. Değişken açılı dokunmatik ekranı, 30 kata kadar büyüterek odak kontrolü yapma avantajıyla EOS Ra, her türlü pozisyonda rahatlıkla kullanılıyor. Aynı zamanda elektronik vizör donanımı sayesinde karanlıkta net karelerin elde edilmesine olanak tanıyor. EOS Ra, 4K video ve 4K zaman aşımlı çekim becerileri sayesinde 4K video işlevine sahip olan ilk astro fotoğraf makinesi oluyor.

EOS R fotoğraf makinesiyle aynı özelliklere sahip EOS Ra modelinin hızlı ve -6EV gibi düşük ışık seviyelerinde odaklanma becerisi bulunuyor. Yaklaşık 30,3 milyon etkin pikselli 35 mm full frame CMOS sensörü ve DIGIC 8 görüntü işlemcisine sahip astrofotoğrafi makinesi EOS Ra, yeni kızıl ötesi bloklama filtresiyle (IR filtresi) fazla hidrojen alfa ışığını ileterek gökyüzünün kendine özgü kırmızı rengini net ve berrak yakalayabiliyor.

Canon EOS Ra: 4K video çekebilen ilk astro fotoğraf makinesi
Aynasız tasarımı ve full frame sensörüyle EOS Ra, mekanik ayna sisteminin kullanılmaması sayesinde titreşimleri en aza indiriyor ve net görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Üstelik Canon’un geliştirdiği yüksek performanslı sensör, yüksek ISO performansında farklı seçenekler, etkileyici çözünürlük, hızlı okuma ve pozlama enlemi sunarak yıldızları daha yüksek bir kalitede görüntülüyor.

Dual Pixel CMOS Otomatik Odaklanma (AF) özelliği ile EOS Ra, çeşitli AF ve MF odaklanma işlevlerini sunuyor. Gökyüzü fotoğrafçılarının EOS Ra’yı bir teleskopla kullandıklarında, odak pikleme ve 30x seviyesine kadar büyütme gibi odaklanmaya yardımcı olan işlevleri, herhangi bir optik cihazla kullanıldığında bile odaklanmayı basit ve hızlı bir hale getiriyor.

Her senaryoya uygun bir lens seçeneği

EOS Ra modelinde kullanılan RF lens yuvası, optik tasarımında radikal bir değişikliğe imza atıyor. Üç lens montaj adaptörüyle uyumlu olan EOS Ra, fotoğrafçılara farklı lens ve teleskop seçenekleri sunuyor.

EOS Ra - Temel Özellikler

Görüntü sensörüne daha yüksek seviyede hidrojen alfa (Hα) ışığı şeffaflığı kazandıran kızıl ötesi bloklama filtresi (IR filtre) dizisi, EOS R ile kıyaslandığında dört kat daha fazla hidrojen alfa ışığının iletilmesini sağlıyor.

Yaklaşık 30,3 milyon etkin pikselli 35 mm full frame CMOS sensörü, en son DIGIC 8 görüntü işlemcisi ve yüksek performanslı RF lenslerle uyumluluğu sayesinde optik açıdan daha iyi görüntüler yakalıyor.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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