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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 08:55, Son Güncelleme:

Canon EOS 90D ve EOS M6 Mark II tanıtıldı

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Canon EOS 90D ve EOS M6 Mark II tanıtıldı

Canon, EOS serisine aynasız ve DSLR modelinde iki yeni ürün ekledi. Seriye yeni eklenen fotoğraf makineleri sunduğu yüksek çözünürlüklü özellikleriyle hızlı, net ve kaliteli kareler elde etmek isteyenler için bir çözüm sunuyor.

DIGIC 8 işlemciye sahip yeni fotoğraf makineleri 1/16000 saniyelik hızlı elektronik enstantane hızı özelliğiyle diyaframın daha da açılmasına ve geniş bir alan derinliğinin oluşturulmasına yardımcı oluyor. Titreme ve yapaylığın görülmediği yüksek kaliteli, detaylı görüntüler sunan bu yeni fotoğraf makinelerinde yeni 32,5 megapiksel APS-C CMOS sensörünün gücü bulunuyor. 

4K videolar oluşturun

Kullanıcılarına ağır çekim, kırpmalı çekim veya süper yüksek çözünürlük gibi daha fazla çekim seçeneği sunan EOS 90D ve EOS M6 Mark II, fotoğraf ve video çekimlerinde çok yönlü seçenekler sunuyor. Aynı zamanda yeni modeller ile 4K videolar çekebiliyor ve 120 kare/saniye kadar hızlı Full HD çekimler yapılabiliyor. DIGIC 8 işlemcisine sahip bu iki yeni model “Dijital Lens İyileştirici” ve “Kırınım Düzeltme” gibi lens düzeltme araçlarının da kullanılabilmesini sağlayarak mükemmel görüntüler elde edilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, Wi-Fi ve bluetooth bağlantıları sayesinde çekilen RAW görüntü kalitesine sahip karelerin direkt sosyal medya hesaplarından paylaşılmasını sağlıyor. 

Canon EOS 90D ve EOS M6 Mark II tanıtıldı

EOS 90D

Vahşi yaşam veya spor fotoğrafçılığı için ideal bir makine olan EOS 90D, otomatik odak takibiyle 10 kare/saniyede ve canlı izleme sırasında 11 kare/saniyede çekim yapabiliyor. Sahip olduğu optik vizör özelliği sayesinde EOS 90D uçan kuşların çekimi gibi vahşi yaşam fotoğrafçılığına özgü konularda hızlı aksiyon alınmasını sağlıyor. 58 L JPEG seri çekim hızı sayesinde EOS 90D, hareketli karelerin anında yakalanması için geniş görüntüleme seçeneği sunuyor. Hafif gövdeli EOS 90D, yüz tespiti özellikli 220.000 piksel RGB+IR ölçüm sensörü sayesinde yüz takibi ve genel poz üzerinde daha fazla kontrol olanağı sunuyor. Bu yeni sensör 100 – 25.600 aralığındaki yüksek ISO hızları sayesinde düşük ışık performansından taviz vermeden daha yüksek çözünürlük sağlıyor. 

EOS M6 Mark II

Aynasız model EOS M6 Mark II, 14 kare/sn sürekli çekim hızına ve şaşırtıcı yükseklikte 30 kare/sn RAW seri çekim hızına sahip. Her iki çekim modunda da otomatik odaklanma yapabilen bu hızlı ve kompakt model, fotoğraf tutkunlarının beklenmedik anlarını da yakalamalarına yardımcı oluyor. Yeni fotoğraf makinesi, 80 L JPEG seri çekim hızı ve UHS-II kart desteği ile geliyor.

EOS M6 Mark II, f/1.4 veya daha büyük diyaframlarla kullanıldığında EV-5’e odaklanarak bulutlu havada, ay ışığıyla aydınlatılan, bina içlerinde ya da gölgede yapılan çekim koşullarında da yüksek bir performans sergiliyor. Hareket halinde kayıt yapılabilmesi için taşınabilir özellikteki EOS M6 Mark II fotoğraf makinesinde eğilebilir ekran bulunuyor; bu ekran “selfie” tarzındaki içeriklerin dahi mükemmel bir şekilde kadraja alınmalarını sağlıyor. EOS M6 Mark II’nin kompakt boyutu, fotoğrafçının hareket halindeyken karşısına çıkan spontane anları yakalaması için gerekli olan bakıp-çekme stili fotoğrafçılıktan faydalanabilmesine yardımcı oluyor.

 

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