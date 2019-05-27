Cam silen robot görenlerin ağzını açık bıraktı
Gelişen teknolojiyle beraber insanların mesleklerini yavaş yavaş robotlar devralıyor. Şimdi de cam silen robot geliştirildi.
Cam silmek kimi zaman tehlikeli ve zor olabiliyor. İsrailli girişim şirketi Skyline Robotics, söz konusu riski ortadan kaldıracak bir çalışmaya imza attı. Şirket bir gökdelenin camlarını rahatlıkla temizleyebilen robot geliştirdi.
Söz konusu robotlar genel olarak insan ellerini taklit ederek çalışıyor. Herhangi bir fazla basınç ihtimali sonucu camı kırmamak için her tarafa doğru hareket edebiliyor. Robotların bu işlemi gerçekleştirebilmesi için binaların 3D haritalarının çıkartılması gerekiyor. Ardından bunlar robotların beynine yazılım vasıtasıyla yükleniyor.
Cam silebilen robotlar ile beraber şirketler yüzde 10 civarında kar yapacak. Henüz mevcut olarak satışı yapılmayan robotlar belirli zaman aralıklarında kiralanarak kullanılabiliyor. Şüphesiz önümüzdeki yıllarda bu tür robotlarda sık sık karşılaşacağız.
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