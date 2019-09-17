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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
17.09.2019 - 06:07, Son Güncelleme:

Call of Duty yüzünden masum arkadaşını öldürdü

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Call of Duty yüzünden masum arkadaşını öldürdü

ABD'nin Ohio eyaletinde Call of Duty oynarken tartıştıkları arkadaşından "intikam almak için" polise sahte ihbarda bulunarak masum bir kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan 19 yaşındaki bir kişi 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Casey Viner adlı kişinin hapisten çıktıktan sonra iki yıl süreyle bilgisayar oyunu oynamasını da yasakladı.

Mahkeme kayıtlarına göre 28 Aralık 2017'de Casey Viner ve 19 yaşındaki Tyler Bariss adlı kişiler, aksiyon oyunu Call of Duty oynarken Shane Gaskill adlı arkadaşlarıyla kavga etti.

Bariss, polisi arayarak "babasını vurduğunu, ailenin diğer üyelerini de rehin aldığını" söyledi.

Barris, polise yanlışlıkla Shane'in değil, Andrew Finch adlı, oyunla hiçbir ilgisi olmayan bir kişinin adresini verdi.

Özel timler, telefonda verilen adrese baskın düzenledi. Operasyon sırasında elini beline götürdüğü söylenen 28 yaşındaki, iki çocuk babası Finch polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

911'i arayan kişi olan Gaskill, Nisan'da 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Casey Viner da aynı davada Gaskill'e suç ortaklığı yapmak ve adaleti engellemek suçlarından hüküm giydi.

Casey, duruşmada "çok üzgün" olduğunu böyle bir şeyin yaşanabileceğini tahmin etmediklerini söyledi.

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