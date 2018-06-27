Call of Duty: WW2'ye süvari askerler geliyor!
Call of Duty: WW2'nin beklenen 3. DLC paketi bugün yayınlandı. Yayınlanan güncelleme ile oyuna süvari askerleri geldi.
Call of Duty: WW2’nin üçüncü DLC paketi bugün Playstation 4’te yayınlandı. Yeni güncelleme ile birlikte oyuncular, gerçek bir takım oyunu oynayacaklar. Oyuna yeni eklenen süvari askerleri, hedef odaklı bir sınıf olarak adlandırılırlar. Bu sayede oyuncular, gerçek bir takım oyunu oynayacaklar.
Süvari askerleri, düşman ateşine karşı kendinizi korumak için kullanabileceğiniz “Süvari Kalkanı'nı” kullanır. Ayrıca, Domination bayraklarını daha hızlı yakalamak da dahil olmak üzere, bomba yerleştirme, “Savaş” modunda duvarları hızlı inşa etme, yok etme ve hedeflerden daha çok puan alma gibi özelliklere sahipler. Süvari askerleri, özellikle Savaş modunda yararlı olacak gibi geliyor. Askerlerin bu modda, tank itme hızı gibi temel hedef hızları etkilenmezken, yukarıda da söylediğimiz gibi duvarları hızlı bir şekilde inşa edip, yok edebilirler.
Webtekno'nun haberine göre güncelleme ile birlikte oyuna üç yeni temel eğitim eklendi. Bunlardan ilki, geliştirici Sledgehammer'in bir SMG ile hızlı olmayı tercih edenler için mükemmel olacağını söylediği, Escalation. Oyuncular, bu temel eğitimde, her öldürmeden sonra, kısa bir süre için iki kat daha hızlı bir şekilde nişan alma şansına sahip olacaklar. İkinci temel eğitim, bir silah oyunu gibi olan Wanderlust. Her seferinde 6 ek yardımcı teçhizata sahip yeni bir silahla yeniden doğacaksınız. Üçüncü ve son olarak Specialist isimli temel eğitim. 200, 400 ve 600 skorlarına ulaşarak sırasıyla 3 farklı temel eğitimin kilidini açacaksınız. 800 puanda, oyundaki tüm temel eğitimleri tamamlamış sayılacaksınız. Kulağa çok çılgınca geliyor olabilir fakat öldüğünüzde tüm puanlarınız sıfırlanacak. Ayrıca oyuna 3 yeni multiplayer harita da eklendi: Stalingrad, Market Garden ve Monte Cassino. Gelin hep birlikte yayınlanan yeni güncellemenin fragmanını izleyelim.
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