Call of Duty: WW2'ye süvari askerler geliyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
27.06.2018 - 07:28, Son Güncelleme:

Call of Duty: WW2'ye süvari askerler geliyor!

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Call of Duty: WW2'ye süvari askerler geliyor!

Call of Duty: WW2'nin beklenen 3. DLC paketi bugün yayınlandı. Yayınlanan güncelleme ile oyuna süvari askerleri geldi.

Call of Duty: WW2’nin üçüncü DLC paketi bugün Playstation 4’te yayınlandı. Yeni güncelleme ile birlikte oyuncular, gerçek bir takım oyunu oynayacaklar. Oyuna yeni eklenen süvari askerleri, hedef odaklı bir sınıf olarak adlandırılırlar. Bu sayede oyuncular, gerçek bir takım oyunu oynayacaklar.

Süvari askerleri, düşman ateşine karşı kendinizi korumak için kullanabileceğiniz “Süvari Kalkanı'nı” kullanır. Ayrıca, Domination bayraklarını daha hızlı yakalamak da dahil olmak üzere, bomba yerleştirme, “Savaş” modunda duvarları hızlı inşa etme, yok etme ve hedeflerden daha çok puan alma gibi özelliklere sahipler. Süvari askerleri, özellikle Savaş modunda yararlı olacak gibi geliyor. Askerlerin bu modda, tank itme hızı gibi temel hedef hızları etkilenmezken, yukarıda da söylediğimiz gibi duvarları hızlı bir şekilde inşa edip, yok edebilirler.

Webtekno'nun haberine göre güncelleme ile birlikte oyuna üç yeni temel eğitim eklendi. Bunlardan ilki, geliştirici Sledgehammer'in bir SMG ile hızlı olmayı tercih edenler için mükemmel olacağını söylediği, Escalation. Oyuncular, bu temel eğitimde, her öldürmeden sonra, kısa bir süre için iki kat daha hızlı bir şekilde nişan alma şansına sahip olacaklar. İkinci temel eğitim, bir silah oyunu gibi olan Wanderlust. Her seferinde 6 ek yardımcı teçhizata sahip yeni bir silahla yeniden doğacaksınız. Üçüncü ve son olarak Specialist isimli temel eğitim. 200, 400 ve 600 skorlarına ulaşarak sırasıyla 3 farklı temel eğitimin kilidini açacaksınız. 800 puanda, oyundaki tüm temel eğitimleri tamamlamış sayılacaksınız. Kulağa çok çılgınca geliyor olabilir fakat öldüğünüzde tüm puanlarınız sıfırlanacak. Ayrıca oyuna 3 yeni multiplayer harita da eklendi: Stalingrad, Market Garden ve Monte Cassino. Gelin hep birlikte yayınlanan yeni güncellemenin fragmanını izleyelim.

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