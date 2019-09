Call of Duty telefonlara geliyor! Çıkış tarihi belli oldu

Activision ve Tencent Call of Duty: Mobile uygulamasının 1 Ekim itibariyle Google Play ve App Store'un desteklendiği tüm ülkelerde erişime açılacağını duyurdu. Call of Duty: Mobile eksiksiz bir birinci şahıs aksiyon deneyimi ve Call of Duty, Modern Warfare ve Black Ops serisinden en sevilen haritaları, modları, silahları ve karakterleri tek bir mobil paket içinde sağlıyor. Tencent’in ödüllü Timi stüdyosu tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Call of Duty: Mobile, Android ve iOS kurulu cihazlarda ücretsiz olacak. Call of Duty: Mobile Türkçe’ye de lokalize edilecek.

Activision Mobil Ürünler Başkan Yardımcısı Chris Plummer şunları ifade etti: “Call of Duty oyun mekaniği içinde eksiksiz bir birinci şahıs aksiyon deneyimini mobil cihazınıza taşıyoruz. Crash ve Crossfire gibi Modern Warfare haritalarını, Nuketown ve Hijacked gibi Black Ops haritalarını ve birçok başka haritayı tek bir epik başlık altında topluyoruz. Oyunu çeşitli bölgelerde yoğun şekilde test ettik ve aldığımız geri bildirimlerle oyunu 1 Ekim için hazır hale getirdik.”

Call of Duty: Mobile çeşitli Call of Duty Çoklu Oyuncu modları ve Battle Royale içerikleri ile pazara sunulacak. Ayrıca zaman yeni oyun modları, sınırlı etkinlikler ve oyun listeleri de düzenli olarak oyuna eklenecek.





Çoklu Oyuncu modunda oyuncular Call of Duty tarzı birinci şahıs savaş oyununu Team Deathmatch, Search and Destroy ve Free-For-All gibi sevilen modlarda ve Nuketown, Crash, Hijacked ve diğer efsanevi haritalar üzerinde oynayabilecek. Oyuncular ayrıca tecrübe puanı kazanarak Modern Warfare serisinden John “Soap” MacTavish and Simon “Ghost” Riley ile Black Ops serisinden Alex Mason gibi klasik Call of Duty karakterlerinin kilidini açmaya çalışacaklar. Oyunda özelleştirilebilir silahlar, özel puan yetenekleri ve ek ekipmanlar da Call of Duty deneyimi için oyuncuların parmak uçlarında olacak.

Battle Royale modu ise Call of Duty evreninden esinlenilen, Call of Duty: Mobile için özel bir mod olacak. Mobil için özel olarak tasarlanmış ve Call of Duty lokasyonları içeren haritada 100 kişiye kadar oyuncu tek başına, ikili veya dörtlü takımlar olarak hayatta kalmaya çalışacak. Oyuncular seri boyunca yeni ekipman ve silah ararken ATV, helikopter ve deniz araçlarıyla karada, denizde ve havada savaşabilecek.