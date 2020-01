Call of Duty serisi isimleri neler? Sırasıyla çıkış tarihlerine göre COD oyunları

İlk olarak Call of Duty oyunu 2003 yılında oyun meraklılarının beğenisine sunulmuştu. Çıktığı dönemde de oldukça büyük bir beğeni toplayan oyun, 2. Dünya Savaşı'nı diğer ülkelerin askerlerinin gözünden anlatıyor. İşte büyük bir satış başarısına imza atan Call Of Duty ile ilgili detaylar...

Call of Duty serisi isimleri neler?

Er Joe Martin: Oyunun Amerikan bölümlerinde yer alan karakter.

Er Evans: İngiliz bölümlerinde olan asker.

Yüzbaşı Price: Call of Duty 2'de de yer alıyor. John Price'ın da torunu.

Çavuş Moody: Oyunun Amerikan bölümlerinde asker kampında talimat veren karakter.

Yüzbaşı Foley: Price'ın bulunmadığı bölümlerde lider olan asker.

Major Ingram: Kurtarılan kıdemli asker. Ayrıca Call of Duty: United Offensive'de de oldukça önemli bir yeri var.

Çavuş Waters: İngiliz bölümlerinde yer alan karakter.

Er Elder: Bir bölümde oyunda kalıp kalmaması kullanıcıya bağlı olan Amerikan asker.

Er Mills: Bir bölümde yer alan İngiliz mühendis.

Sırasıyla çıkış tarihlerine göre COD oyunları ise:

Call of Duty (2003): 2003 yılında piyasaya sürülen ilk oyun. Bu oyunda Yüzbaşı Price oldukça beğenildi.

Call of Duty: United Offensive (2004): İlk oyun yoğun ilgi görünce genişleme paketi olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. İlk oyunun devamı niteliğinde.

Call of Duty 2 (2005): Serinin 2. oyunu. Yüzbaşı Price bu oyunda da yer almıştır. Serini en beğenilen oyunu olan Call of Duty 2, Rusya, Fransa, Almanya ve Kuzey Afrika'da geçmektedir.

Call of Duty 3 (2006): Sadece Fransa cephesi ele alınmıştır.

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007): Bu seride modern savaşlar işlenmiştir. Hayali Üçüncü Dünya Savaşı'nı konu edinmiştir. Yüzbaşı Price bu oyunda yok ama torunu onun görevini almıştır.

Call of Duty: World at War (2008): 2. Dünya Savaşı'na geri dönülen seride Pasifi Cephesi de oyuna dahil edilmiştir.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009): Call of Duty 4: Modern Warfare'in devamıdır. Bazı karakterler ölerek oyundan ayrılırken bazılarının da geri döndüğü görülüyor.

Call of Duty: Black Ops (2010): Soğuk Savaş'ı konu edinmiştir.

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011): Oyun Çek Cumhuriyeti, Amerika, Somali, Fransa, Sierra Leone ve Birleşik Krallık'ta geçiyor.

Call of Duty: Black Ops II (2012): 2025 yılının anlatıldığı oyunda farklı karakterler yönetilebilmektedir.

Call of Duty: Ghosts (2013): Ghosts timinin yer aldığı oyun konusu, Amerika için tehdit oluşturan Güney Amerika Devletleri ile ABD arasında geçen savaştır.

Call of Duty: Advanced Warfare (2014): 2054 yılında geçen oyunda ülkeler askeri ihtiyaçlarını özel bir şirketten karşılamakta ve Jonathan Irons'da şirketin başıdaki karakter.

Call of Duty: Black Ops 3 (2015): Senaryo açısından serinin diğer oyunlarından oldukça farklı. Bir karakter oyun boyunca görülüyor. 2065 yılında geçen oyun karakterle ilgili seçenekler de mevcut.

Call of Duty: Infinite Warfare (2016): Her ne kadar Call of Duty: Ghosts'un devamı olduğu söylensede oyun şirketi bu iddiaları kabul etmedi.

Call of Duty: WW2 (2017): 9 yıl aradan sonra tekrar 2. Dünya Savaşı işleniyor.

Call of Duty: Black Ops 4 (2018): Diğer Call of Duty oyunlarından farklı olarak tek oyunculu bir oyun.