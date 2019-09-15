Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Beta süreci başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriCall of Duty: Modern Warfare Multiplayer Beta süreci başladı
GeriTeknoloji Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Beta süreci başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
15.09.2019 - 05:44, Son Güncelleme:

Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Beta süreci başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Beta süreci başladı

Merakla beklenen Call of Duty: Modern Warfare betası PlayStation 4 için cumartesi günü itibarıyla başladı ve oyuncular bu sayede oyunun multiplayer modlarına erkenden bakış atabilecekler. Haftasonu boyunca sürecek olan betada Infinity Ward, oyunun 25 Ekim’deki çıkışı öncesinde değerli geribildirimler ve oynanış bilgileri toplayacak.

Merakla beklenen Call of Duty: Modern Warfare betası* PlayStation 4 için başladı ve oyuncular bu sayede oyunun multiplayer modlarına erkenden bakış atabilecekler. Haftasonu boyunca sürecek olan betada Infinity Ward, oyunun 25 Ekim’deki çıkışı öncesinde değerli geribildirimler ve oynanış bilgileri toplayacak. 

PlayStation 4’te Call of Duty tarihinin en geniş çaplı Alfa veya Betası olan Modern Warfare 2v2 Gunfight Open Alpha’nın ardından, Modern Warfare Beta ile oyuncular Modern Warfare’in multiplayer evrenini daha yakından görecek, dar alanlarda 2v2 Gunfight oynanışına, geleneksel 6v6 çok oyunculu maçlara ve çeşitli taşıtlar içeren devasa haritalarda yüksek oyuncu sayılı deneyimlere şahit olabilecekler. Beta, 2. haftasonunda tüm platformları dahil edecek ve Call of Duty tarihinde ilk kez konsol ve PC oyuncuları birlikte Modern Warfare Betasına katılabilecekler. 

E3 2019’da Oyun Eleştirmenleri Ödüllerinde “En İyi Çevrimiçi Multiplayer Oyun” ödülünü kazanan Modern Warfare’in çok oyunculu oyun sahası, türünün en iyisi çatışma oynanışını, benzersiz derinlik ve çeşitlilikle destekleyerek aksiyon dolu bir çevrimiçi deneyim sunuyor. Beta testinde Call of Duty kum havuzu modlarını yenileyecek yeni multiplayer modlar bulunacak: dar alanlarda şiddetli 2v2 Gunfight çatışmalarından, 64 oyuncuya kadar destek veren epic Ground War moduna, gece oynanışı haritalarından gerçekçi Realism moduna kadar. 

Modern Warfare ile oyuncu camiamızı daha önce görülmemiş şekilde bir araya getiriyoruz. Betadan başlayarak oyuncu geribildirimlerini toplayacak ve bu sayede İlk Gün deneyimini kusursuz hale getireceğiz.” diyor Infinity Ward’un Kreatif Direktörü ve Stüdyo Başkanlarından Patrick Kelly. “Bu haftasonundan başlayarak oyunculara her gün yeni özellikler ve haritalara erişim sunacağız. Sonraki haftasonundaysa çapraz oynanışı sunacak ve oyuncuların diğer platformlardaki arkadaşları ve diğer oyuncularla bağlanmalarını sağlayacağız. Ayrıca ikinci haftasonunda daha fazla yeni içerik ve oyunu oynamanın farklı yollarını da sunmayı planlıyoruz. Kısacası her iki haftasonunda da oyuncularımız oyunu oynamaları için sabırsızlanıyoruz.” 

Oyuncuların eğlenceye katılmak için iki haftasonları olacak ve beta sırasında yeni içerikler ve oyun listeleri yayınlanacak.

PlayStation 4 Özel Beta – 1. Haftasonu

12 – 13 Eylül (Erken Erişim, PlayStation 4)

14 – 16 Eylül (Açık Beta, PlayStation 4)

Çapraz oynama testini içeren Beta – 2. Haftasonu

19 – 20 Eylül (Erken Erişim, PC ve Xbox One; Açık Beta, PlayStation 4)

21 – 23 Eylül (Açık Beta, PlayStation 4, PC, Xbox One)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle