Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Beta süreci başladı
Merakla beklenen Call of Duty: Modern Warfare betası PlayStation 4 için cumartesi günü itibarıyla başladı ve oyuncular bu sayede oyunun multiplayer modlarına erkenden bakış atabilecekler. Haftasonu boyunca sürecek olan betada Infinity Ward, oyunun 25 Ekim’deki çıkışı öncesinde değerli geribildirimler ve oynanış bilgileri toplayacak.
Merakla beklenen Call of Duty: Modern Warfare betası* PlayStation 4 için başladı ve oyuncular bu sayede oyunun multiplayer modlarına erkenden bakış atabilecekler. Haftasonu boyunca sürecek olan betada Infinity Ward, oyunun 25 Ekim’deki çıkışı öncesinde değerli geribildirimler ve oynanış bilgileri toplayacak.
PlayStation 4’te Call of Duty tarihinin en geniş çaplı Alfa veya Betası olan Modern Warfare 2v2 Gunfight Open Alpha’nın ardından, Modern Warfare Beta ile oyuncular Modern Warfare’in multiplayer evrenini daha yakından görecek, dar alanlarda 2v2 Gunfight oynanışına, geleneksel 6v6 çok oyunculu maçlara ve çeşitli taşıtlar içeren devasa haritalarda yüksek oyuncu sayılı deneyimlere şahit olabilecekler. Beta, 2. haftasonunda tüm platformları dahil edecek ve Call of Duty tarihinde ilk kez konsol ve PC oyuncuları birlikte Modern Warfare Betasına katılabilecekler.
E3 2019’da Oyun Eleştirmenleri Ödüllerinde “En İyi Çevrimiçi Multiplayer Oyun” ödülünü kazanan Modern Warfare’in çok oyunculu oyun sahası, türünün en iyisi çatışma oynanışını, benzersiz derinlik ve çeşitlilikle destekleyerek aksiyon dolu bir çevrimiçi deneyim sunuyor. Beta testinde Call of Duty kum havuzu modlarını yenileyecek yeni multiplayer modlar bulunacak: dar alanlarda şiddetli 2v2 Gunfight çatışmalarından, 64 oyuncuya kadar destek veren epic Ground War moduna, gece oynanışı haritalarından gerçekçi Realism moduna kadar.
“Modern Warfare ile oyuncu camiamızı daha önce görülmemiş şekilde bir araya getiriyoruz. Betadan başlayarak oyuncu geribildirimlerini toplayacak ve bu sayede İlk Gün deneyimini kusursuz hale getireceğiz.” diyor Infinity Ward’un Kreatif Direktörü ve Stüdyo Başkanlarından Patrick Kelly. “Bu haftasonundan başlayarak oyunculara her gün yeni özellikler ve haritalara erişim sunacağız. Sonraki haftasonundaysa çapraz oynanışı sunacak ve oyuncuların diğer platformlardaki arkadaşları ve diğer oyuncularla bağlanmalarını sağlayacağız. Ayrıca ikinci haftasonunda daha fazla yeni içerik ve oyunu oynamanın farklı yollarını da sunmayı planlıyoruz. Kısacası her iki haftasonunda da oyuncularımız oyunu oynamaları için sabırsızlanıyoruz.”
Oyuncuların eğlenceye katılmak için iki haftasonları olacak ve beta sırasında yeni içerikler ve oyun listeleri yayınlanacak.
PlayStation 4 Özel Beta – 1. Haftasonu
12 – 13 Eylül (Erken Erişim, PlayStation 4)
14 – 16 Eylül (Açık Beta, PlayStation 4)
Çapraz oynama testini içeren Beta – 2. Haftasonu
19 – 20 Eylül (Erken Erişim, PC ve Xbox One; Açık Beta, PlayStation 4)
21 – 23 Eylül (Açık Beta, PlayStation 4, PC, Xbox One)
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