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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 04:23, Son Güncelleme:

Call of Duty: Modern Warfare için önemli gelişme

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Call of Duty: Modern Warfare için önemli gelişme

NVIDIA, Call of Duty: Modern Warfare PC açık beta oyununu oynamak isteyen oyuncular için yeni bir Game Ready sürücüsünü duyurdu. Yeni sürücü tüm performans optimizasyonlarını içerirken, PC açık beta için maksimum stabilite sağlıyor ve Gears 5, Borderlands 3, The Surge 2, FIFA 20 ve Code Ven'in dahil olduğu diğer birçok yeni oyunu da destekliyor.

NVIDIA, henüz geliştirilme aşamasında olsa dahi, her oyunun ilk izleniminin iyi bir etki bırakması için yoğun şekilde çalışıyor. Game Ready sürücüleri kilometre taşı niteliğindeki tüm önemli oyunları desteklemeyi amaçlıyor ve bu daoyun tutkunlarına her defasında en iyi oyun deneyimini sunmak için NVIDIA’nın aralıksız çalıştığı anlamına geliyor. Dolayısıyla oyunlar yeni yamalar ve DLC paketleriyle geliştikçe, NVIDIA sürücüleri de buna paralel geliştirmeler almaya devam edecek. 

Tüm NVIDIA Game Ready sürücüleri Microsoft WHQL sertifikasına sahip bulunuyor. Sürücülerin çoğu büyük oyunlar için lansman gününde veya daha önce kullanılabilir duruma gelirken, daha iyi performans ve oyun deneyimi için optimize ediliyor. 

NVIDIA ve LG, oturduğu yerden herhangi bir ekran yırtılması veya VSync gecikmesi olmadan büyük ekranda oyun oynamak isteyenler için yeni bir çözüm üretti. LG’nin 2019 model 4K OLED TV’lerinden 5’i G-SYNC uyumlu olarak onaylandı. Boyutları 55 ile 75 inç arasında olan LG E9 ve C9 modelleri de yakında G-SYNC uyumlu fabrika güncellemelerini alacak. 

G-SYNC Compatible programı, G-SYNC ekosistemini genişletir ve tutarlılık getirmeyi, hangi giriş seviyesi monitörün iyi bir değişken yenileme hızı (VRR) deneyimi sağlayacağı konusunda tüketicileri eğitmeyi amaçlıyor.

Bu yeni sürücüyle, G-SYNC uyumlu ekranlar listesine 6 yeni monitör daha ekledi: 

ACER VG252Q

ACER XV273 X

GIGABYTE AORUS FI27Q

GIGABYTE FI27Q-P

LG 27GL650

LG 27GL63T

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