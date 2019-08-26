Call of Duty Modern Warfare Alfa modu başladı
Call of Duty Modern Warfare'in yepyeni 2'ye 2 silahlı çatışma modu Alfa nihayet başladı.
23 Ağustos'tan 25 Ağustos'a kadar devam edecek olan Alfa, tüm PS4 oyuncularına ücretsiz. Daha önce hiç görülmemiş iki yeni harita olmak üzere beş farklı 2v2 haritası açılmış olacak. Alfa modu için Önsipariş ve PlayStation Plus aboneliği gerekmiyor.
Alfa modu; Call of Duty: Modern Warfare'in Çok Oyuncu modlarından biri ve lansman öncesi deneyimleyebileceğiniz bir ön versiyon.
Alfa fragmanını aşağıdaki YouTube bağlantısından seyredebilirsiniz:
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