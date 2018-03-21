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    Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered mı geliyor?

    Hürriyet Haber
    21.03.2018 - 07:05 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz yıl Mart ayında Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'ın geliştiriliyor olduğu bilgisi sızdırılmıştı. Şimdi ise oyun Amazon'da görüldü.

    Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'ın geliştiriliyor bilgisini CoD: Infinite Warfare'in içinde bulunan MW1 ve MW2 dosyalarının bulunmasıydı. Bu söylentilerin ardından hiçbir bilgi ortaya çıkmamıştı. Ta ki bu zamana kadar. Amazon'dan sızan görüntüde Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered bulunuyor. Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları görülen Amazon'da fiyat ise 19.99 euro.

    Ayrıca oyunun çıkış tarihi olarak da 30 Nisan gösterilmiş. Ancak bu tarih pek gerçekçi gelmiyor. Çünkü Modern Warfare Remastered'ın duyurusu ile çıkış arasında 6 aylık bir süre bulunuyordu. Yani bu süre oldukça kısa. Son olarak da listeden görüldüğü kadarı ile Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered bağımsız bir oyun olacak. 

    Etiketler: Amazon , Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered , Ne zaman çıkacak , Çıkış tarihi , Ne kadar , Görüldü
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