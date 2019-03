Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?

Call of Duty telefon ve tabletlere geliyor, beta testi süreci de devam ediyor. Activision, popüler oyun serisi Call of Duty’nin Android ve iOS versiyonunu hazırlıyor. Call of Duty: Legends of War isimli oyun bazı Android beta kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı.

Oyunun içerisinde çok oyunculu olarak, ara ve yok et, takım ölüm maçı gibi seçenekleri oynayabileceksiniz. Ayrıca zombi modu da bulunan oyunda botlarla alıştırma da yapabiliyorsunuz. Ancak oyun içerisinde Battle Royale bulunmuyor.

Call of Duty ile özdeşlemişmiş birçok karakter, silah vb. sizleri bekliyor. Oynaması ücretsiz bir oyun olarak çıkacağı için karakter özelleştirmeleri de bulunacak.

Oyunun ne zaman çıkacağı henüz açıklanmadı.