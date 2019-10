Call of Duty: Mobile ilk günden indirilme rekoru kırdı

Yılların efsane oyunu Call of Duty, telefonlara girdi, oyuncuların ilgisi ise büyük oldu. Oyun içerisinde Hijacked ve Nuketown gibi sevilen haritaların yer alması, nostalji sevenleri de mutlu ederken, alınan bilgilere göre 1 Ekim tarihinden itibaren herkes tarafından indirilebilir bir hale getirilen oyun, çıktığı ilk gün 3 milyon kez indirildi. Gerçekten de müthiş bir rakam!

Tencent Games’in ödüllü TiMi Studios tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Call of Duty: Mobile oyunu, mobilde ücretsiz ve tek kişilik oynanış aksiyon deneyimi sunuyor. Oyuncular, ilk kez Modern WarfareÒ ve Black Ops evrenleri dahil olmak üzere, franchise genelinde en sevilen haritaların, rekabetçi modların, ikonik karakterlerin ve özel silahlarının birçoğunu epik bir deneyimle oynama imkanına sahip olacaklar.







Oyun, tüm başa baş rekabetçi Multiplayer modlarının yanı sıra; kara, deniz ve hava araçları ile birlikte Call of Duty'nin klasik mekanlarını da içeren tamamen yeni bir Battle Royale deneyimini içeriyor.

Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick, şunları söyledi: “Call of Duty: Mobile, tarihteki en başarılı eğlence alanlarından birini dünyanın en büyük platformuna getirmemiz için önemli bir anı temsil ediyor. Bu yepyeni bir fan kitlesine sunduğumuz bir ücretsiz oynama deneyimi.”

Activision Başkanı Rob Kostich ise, konuyla ilgili: “Bugünkü sürüm, dünyadaki topluluğumuz için bir kutlama niteliğinde. Bu benzersiz Call of Duty deneyimini hayranlarla paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. TiMi Studios'daki geliştirme ekibini ve bu harika oyunu hayata geçirmek için birlikte çalışan ekiplerimizi tebrik ediyorum. Topluluğun Call of Duty: Mobile büyürken ve gelişirken beklediği çok şey var. Bu sadece başlangıç. Çok daha fazlası gelecek” dedi.

Bugünkü lansmandan sonra, Call of Duty: Mobile için ek ücretsiz içerikler, yeni dönemsel güncellemeler, oyun modları, kişiselleştirilebilir ekipmanlar, eşyalar ve daha fazlasıyla piyasaya sürülecek. “Dünyayı Aydınlatmak” başlıklı ilk küresel topluluk etkinliği, Call of Duty: Mobile lansmanının kutlanması olacak. Daha fazla oyuncu oyunu oynadıkça, tüm oyuncular için oyun içindeki kamuflaj (camos) çeşitleri dahil olmak üzere daha fazla ödülün kilidi açılabilecek. Oyuncular, uygulamadaki Etkinlikler bölümüden dünya çapında kilidi açılan ekipmanlara yönelik gelişmeleri takip edebilecekler."





Activision Mobile’da Başkan Yardımcısı Chris Plummer konuyla ilgili: “En başından beri hedefimiz, Call of Duty’nin kültleşmiş oyun, içerik ve sunum kalitesini, sınıfının en iyisi olarak geliştirme ve canlı hizmet uzmanlığıyla birleştirerek mobil çok oyunculu aksiyon oyunları için yeni bir standart oluşturmak oldu. TiMi Studios ile olan iş birliğimiz, bu türün hayranlarıyla etkileşime geçebilecekleri yeni yöntemler sunan, eski ve yeni tüm Call of Duty hayranlarının hoşuna gidecek kült içerikleri de barındıran, dikkat çekici bir deneyimi ortaya çıkardı. Bölgesel ve özel odaklı testlerimiz sonucunda hayranların olağanüstü derecede hevesli olduğunu gördük. Pek çok ince dokunuş da doğrudan oyuncu geri bildirimlerinden yola çıkarak gerçekleştirdik. Bugün sağlam bir çok oyunculu mod paketi, orijinal Battle Royale deneyimimiz ve bir dizi özel etkinlikle işe başlıyoruz, ancak yolda daha bir sürü içeriğimiz var. Lansman sadece başlangıç. ” yorumlarında bulundu.