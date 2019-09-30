Call of Duty Mobile için klavye ve fare desteği geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriCall of Duty Mobile için klavye ve fare desteği geliyor
GeriTeknoloji Call of Duty Mobile için klavye ve fare desteği geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.09.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Call of Duty Mobile için klavye ve fare desteği geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Call of Duty Mobile için klavye ve fare desteği geliyor

Android ve iOS için özel olarak geliştirilen yeni ve ücretsiz mobil oyun, eksiksiz bir Call of Duty 1 Ekim tarihi itibarıyla kullanıcılara sunulacak. Oyunu merakla bekleyenler için de ayrıca sürpriz bir açıklama geldi. Oyun, aynı zamanda klavye ve fare desteğine de sahip olacak.

Activision ve Tencent Call of Duty: Mobile uygulamasının 1 Ekim itibariyle Google Play ve App Store'un desteklendiği tüm ülkelerde erişime açılacağını duyurdu. Call of Duty: Mobile eksiksiz bir birinci şahıs aksiyon deneyimi ve Call of Duty, Modern Warfare ve Black Ops serisinden en sevilen haritaları, modları, silahları ve karakterleri tek bir mobil paket içinde sağlıyor. Tencent’in ödüllü Timi stüdyosu tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Call of Duty: Mobile, Android ve iOS kurulu cihazlarda ücretsiz olacak. Call of Duty: Mobile Türkçe’ye de lokalize edilecek.

Call of Duty: Mobile çeşitli Call of Duty Çoklu Oyuncu modları ve Battle Royale içerikleri ile pazara sunulacak. Ayrıca zaman yeni oyun modları, sınırlı etkinlikler ve oyun listeleri de düzenli olarak oyuna eklenecek.

Çoklu Oyuncu modunda oyuncular Call of Duty tarzı birinci şahıs savaş oyununu Team Deathmatch, Search and Destroy ve Free-For-All gibi sevilen modlarda ve Nuketown, Crash, Hijacked ve diğer efsanevi haritalar üzerinde oynayabilecek. Oyuncular ayrıca tecrübe puanı kazanarak Modern Warfare serisinden John “Soap” MacTavish and Simon “Ghost” Riley ile Black Ops serisinden Alex Mason gibi klasik Call of Duty karakterlerinin kilidini açmaya çalışacaklar. Oyunda özelleştirilebilir silahlar, özel puan yetenekleri ve ek ekipmanlar da Call of Duty deneyimi için oyuncuların parmak uçlarında olacak.

Call of Duty Mobile için klavye ve fare desteği geliyor

Battle Royale modu ise Call of Duty evreninden esinlenilen, Call of Duty: Mobile için özel bir mod olacak. Mobil için özel olarak tasarlanmış ve Call of Duty lokasyonları içeren haritada 100 kişiye kadar oyuncu tek başına, ikili veya dörtlü takımlar olarak hayatta kalmaya çalışacak. Oyuncular seri boyunca yeni ekipman ve silah ararken ATV, helikopter ve deniz araçlarıyla karada, denizde ve havada savaşabilecek.

Yeni mobil oyun ile ilgili bir müjde daha geldi. Call of Duty: Mobile klavye ve mouse ile oynanabilecek.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?